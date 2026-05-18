Alicante cambiará el Plan General para regular la instalación de plantas solares

El Ayuntamiento de Alicante, tras oponerse a la instalación de dos plantas solares en la ciudad por cuestiones técnicas, busca regular su implantación en suelo no urbanizable. La Generalitat Valenciana ha validado la propuesta municipal de modificación del Plan General para identificar las zonas con "mayor aptitud" para este tipo de actividades, mientras se tramitan una veintena de autorizaciones para el desarrollo de centros de energía fotovoltaica.

La Conselleria de Medio Ambiente ha aprobado la propuesta del Ayuntamiento de Alicante para llevar a cabo la modificación puntual número 44 del Plan General, con el objetivo de "identificar ámbitos dentro del suelo no urbanizable común con mayor aptitud para la implantación de instalaciones generadoras de energía solar". El documento, refrendado por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, propone una serie de regulaciones para este tipo de actividades y plantea espacios específicos de la ciudad óptimos para su desarrollo.

Zonas óptimas

En concreto, según se recoge en la resolución, se incorpora una nueva categoría de suelo denominada "de tolerancia de instalaciones fotovoltaicas". Del total de suelo no urbanizable de la ciudad, unos 85 kilómetros cuadrados, esta tipología afectará a poco más de 21 kilómetros cuadrados, lo que supone el 25,5 % del total. Sin embargo, también se establece una ocupación máxima para implantar centrales fotovoltaicas del 5 % del total, no pudiendo rebasarse "en ningún caso" esta superficie.

Localización de las zonas aptas para albergar instalaciones fotovoltaicas. / INFORMACIÓN

Según el mapa incorporado al expediente, la mayor parte de estos terrenos se encuentra ubicada en el entorno de Fontcalent, entre la Serra Mitjana y la Serreta Llarga, así como en el espacio situado entre el Barranc de L'Infern y la A-7, al sur de La Alcoraya. Del mismo modo, también se propone contemplar este uso en la zona del término municipal de Alicante localizada al norte de Mutxamel, en los alrededores del Valle del Sol.

Efectos medioambientales

Según la conselleria, la propuesta del Consistorio "prevé un efecto positivo derivado de la ordenación de una actividad que tiene como objetivo la lucha contra el cambio climático", aunque ciertos aspectos como las medidas de protección sobre la vegetación, ciertas áreas inundables, la afección paisajística o la afección sobre los suelos agrícolas "requieren estudios de detalle" más específicos, que tendrán que ser presentados por los promotores de las futuras instalaciones.

En este sentido, se valora que la modificación del Plan General "ha buscado detectar los suelos aptos para instalaciones fotovoltaicas, analizando aquellos suelos que por sus características no poseen valores de especial interés", lo que se considera como "una medida favorable para combatir el cambio climático y sus consecuencias".

En este sentido, se plantean medidas como evitar emisiones de polvo durante la fase de obra, el uso de colores y texturas acordes al entorno para favorecer la integración, evitar cimentaciones continuas que puedan sellar el suelo, la creación de barreras vegetales visuales con especies autóctonas o la obligación de restituir el terreno a su uso agrícola al finalizar la vida útil de la instalación.

A ello, el Servicio de Paisaje de la Generalitat añadió propuestas como la de establecer una separación mínima entre centrales, que la disposición de los paneles respete la orografía existente o la identificación de zonas de plantación forestal o agrícola a conservar. En la misma línea, el Servicio de Gestión de Riesgos incidió en que se deben eliminar aquellas zonas afectadas por riesgo de inundación y recomendó tomar "medidas preventivas" dirigidas a minimizar los movimientos de tierras durante la implantación.

Finalmente, el departamento autonómico ha decretado la concesión del preceptivo informe ambiental favorable para que el Ayuntamiento pueda proseguir con la modificación puntual del Plan General, regulando la implantación de plantas solares en Alicante.

Rechazo inicial

El cambio se produce después de que el Ayuntamiento de Alicante haya tenido que oponerse a la implantación de diversas centrales fotovoltaicas, ya que estas pretendían ubicarse sobre suelo no urbanizable que no contemplaba dicho uso específico. Una circunstancia que se resolvería con la presente modificación del planeamiento.

eEl pasado mes de febrero, la Junta de Gobierno acordó solicitar al Consell la anulación de la autorización para la construcción de la planta solar fotovoltaica "FV La Alcoraya I", debido a que la ubicación de la planta estaba prevista sobre suelos no urbanizables de especial protección, lo que genera incompatibilidades con el Plan General vigente. No obstante, desde el ejecutivo local, el vicealcalde Manuel Villar aseguró que no existía ninguna postura específica del gobierno municipal respecto a estas instalaciones, sino que la decisión obedecía exclusivamente a criterios urbanísticos.

Casi 20 plantas en tramitación

Entre la documentación incorporada al expediente también se incluye un listado con todos los proyectos de instalación de centrales fotovoltaicas que afectan en estos momentos a la ciudad de Alicante. En concreto, se está analizando la construcción de una veintena de plantas en el término municipal, para un total de 93.286 metros cuadrados.

Del total, cinco proyectos se encuentran admitidos a trámite, otros nueve cuentan con autorización administrativa para su construcción, cuatro más están siendo tramitados por el Servicio Territorial de Energía y Minas y uno ha entrado ya en fase de explotación.