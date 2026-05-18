Una cita con la arquitectura moderna en Alicante: Jorge Almazán presenta su libro

Alicante, su tierra natal, es el lugar elegido por el arquitecto Jorge Almazán para presentar Tokio emergente. Diseñar la ciudad espontánea, un libro pensado para estudiantes que publicó hace en inglés y que fue traducido al español tras el éxito que ha despertado más allá de las aulas. La presentación del libro tendrá lugar este jueves, 21 de mayo, a las 19.30 horas, en la librería 80 Mundos, ahora ubicada en la calle Segura. Será un diálogo abierto sobre los retos urbanos de hoy del autor, el arquitecto alicantino Jorge Almazán, moderado por Leticia Serrano, arquitecta, urbanista y profesora de la Universidad de Alicante.

El texto habla del dinamismo de una ciudad rodeada de clichés que suma unos 40 millones de habitantes contando su área metropolitana. De su orden, distinto al occidental; de su espontaneidad, en lo humano y en lo arquitectónico. De sus entornos creativos, con el valor de la pequeña escala, de los límites permeables y de su huida de lo permanente. También de una sociedad que vive la calle, donde el espacio público tiene una importancia capital. Una ciudad que, lejos de esa imagen exótica que transmite, permite aprender de ella aunque sea a una distancia de 15.000 kilómetros, como es el caso de Alicante. Donde el comercio singular (tradicional y moderno pero siempre idiosincrásico) es fundamental (con licencias para negocios rápidas de conseguir) y donde los coches no tienen la presencia predominante en la vía pública de la que gozan en occidente.

Imagen de la convocatoria del acto de este jueves / INFORMACION

Jorge Almazán dejó su Alicante natal para estudiar Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Con la carrera terminada, una beca le llevó a Japón con la idea de pasar dos años de aprendizaje en una trayectoria que daba sus primeros pasos. "Llevo diez veces más tiempo del previsto inicialmente", bromeaba recientemente el arquitecto alicantino, en una entrevista con INFORMACIÓN. De su ciudad, tras ver mucho mundo, decía que tiene una "estructura excelente". "Caminando por el centro puedes disfrutar de diferentes morfologías, algo típico de las ciudades mediterráneas. Tenemos la medina, en el Casco Antiguo, luego la zona medieval, junto a las expansiones de distintos siglos. Pasear por Alicante es como ver un catálogo de diferentes texturas urbanas que hay que preservar", relataba.

También destacaba que se trata de una ciudad "caminable, compacta, densa y muy equilibrada en su escala". Es, por tanto, un ejemplo de esa "moda" de las ciudades de 15 minutos, que recuerda que es un objetivo para lugares como Estados Unidos. "Lo que para muchos es un sueño en Alicante es su cotidianidad", apunta Jorge Almazán, quien no pasa por alto una de las imágenes de postal de la capital alicantina: su frente marítimo. "Hace que sea más especial si cabe, al estar tan integrado en la ciudad", apunta el arquitecto, quien sostiene que Alicante es "un laboratorio perfecto para recrear la ciudad mediterránea ideal".

Un lugar para aprender

Tokio es una de las ciudades más dinámicas y atractivas del mundo, una inmensa metrópolis donde el crecimiento masivo y la vida comunitaria coexisten de manera sorprendente. Su modelo de desarrollo ofrece un innovador ecosistema urbano a escala humana que permite a los ciudadanos moldear su entorno y preservar un hábitat acogedor y adaptable, al margen de la planificación gubernamental y de los intereses corporativos.

El libroTokio emergente recorre los espacios más distintivos de la ciudad, desde su icónica vida nocturna de luces de neón hasta sus tranquilas callejuelas residenciales, y desvela cómo su urbanismo "emergente" se organiza de manera espontánea. Mediante un análisis detallado y accesible, con gráficos, planos y diagramas, el libro derriba clichés y propone un mensaje esperanzador sobre cómo el urbanismo del futuro puede inspirarse en las mejores particularidades que hacen de Tokio una de las ciudades más fascinantes del mundo.

Tras su versión en inglés, la traducción al español ha tenido una amplia repercusión. El autor ha elegido su Alicante natal para presentar por primera vez la obra en España. Después de una breve presentación con imágenes, se abrirá una conversación abierta sobre los retos urbanos de hoy y lo que podemos aprender de Tokio, moderada por Leticia Serrano, arquitecta, urbanista y profesora de la Universidad de Alicante.

Jorge Almazán, arquitecto alicantino radicado en Tokio, es profesor en la Universidad de Keio. En 2001 estudió en la Universidad Técnica de Darmstadt, en 2003 obtuvo el título de arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y en 2007 se doctoró por el Instituto Tecnológico de Tokio. En 2008 ocupó el cargo de profesor invitado en la asignatura de Proyecto de Arquitectura de la Universidad de Seúl. Desde 2009 es profesor en la Universidad de Keio, donde dirige Studiolab, plataforma de colaboración internacional que involucra a estudiantes, investigadores y comunidades locales en proyectos interdisciplinares de investigación académica y de arquitectura socialmente responsable. Su práctica profesional en Japón incluye proyectos premiados para espacios comunitarios y provocadoras intervenciones en el espacio público.