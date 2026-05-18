El Ayuntamiento de Alicante pone límites al ruido en Hogueras

El Ayuntamiento de Alicante fija los límites de ruido de Hogueras de 2026. La resolución, emitida por la Concejalía de Fiestas, permitirá superar de forma temporal los límites de ruido habituales establecidos por la normativa acústica en distintos puntos de la ciudad durante celebraciones como desfiles, barracas, actos musicales o espacios de ocio festero, aunque fija un máximo de 90 decibelios para la música. En cambio, los espectáculos pirotécnicos oficiales que se celebren en la ciudad, como las mascletás o los castillos de fuegos artificiales, quedarán exentos de esos límites siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

La medida, aprobada al amparo de la Ordenanza municipal reguladora de las fiestas populares y de la legislación autonómica sobre contaminación acústica, afectará a los principales actos incluidos en el programa oficial de las Hogueras. El permiso especial se aplicará en un radio de 200 metros, medidos a cinco metros del foco emisor, y tendrá validez únicamente en los horarios autorizados para cada celebración.

Limitaciones para música, desfiles y espacios festivos

El calendario de Hogueras aprobado por el Consistorio abarca desde mediados de mayo hasta finales de junio e incluye prácticamente todos los actos centrales de las Hogueras. Entre ellos figuran el Pregón, la Cabalgata del Ninot, la entrada de bandas, las dos jornadas de Ofrenda de Flores, el Desfile Folklórico Internacional o el Coso Multicolor. También se incluyen el espacio de atención protocolaria y ocio de la Federació de Fogueres, el conocido como "mercadito" que se instala en el paseo de Federico Soto, así como los racós y barracas, especialmente durante las madrugadas del 20 al 24 de junio.

La autorización extraordinaria permitirá ampliar los márgenes de ruido en horarios muy concretos, principalmente en franjas nocturnas y de madrugada, algunas de ellas desde las 22.00 hasta las 4.30 horas. El Ayuntamiento justifica esta excepción temporal en el carácter tradicional y popular de las fiestas, aunque fija límites expresos para las emisiones derivadas de actividades musicales que deberán mantenerse por debajo de los 90 decibelios.

La autorización especial comenzó oficialmente el 16 de mayo con la fiesta que tiene lugar tras la Proclamación de la Bellea del Foc y sus damas de honor, aunque el grueso de las celebraciones arrancará el viernes 5 de junio con el "Inici de festa", el homenaje a foguerers y barraquers fallecidos y el Pregón en la plaza del Ayuntamiento y la posterior fiesta.

Las mascletás quedan exentas

La situación cambia en el caso de la pólvora. La resolución municipal recuerda que los espectáculos pirotécnicos oficiales previstos en el programa de Hogueras quedan exentos del cumplimiento de los límites recogidos en la normativa acústica autonómica. Eso significa que las mascletás en Luceros, la Palmera de la Cremà o los castillos de fuegos artificiales podrán alcanzar niveles sonoros superiores a los permitidos para la música o las actividades festivas.

El calendario pirotécnico arrancará el 7 de junio con el ciclo "Pólvora tot l’any" y continuará desde el 18 hasta el 24 de junio con el concurso oficial de mascletás en la plaza de los Luceros. A ello se sumarán la tradicional Palmera de la Cremà del 24 de junio desde el monte Benacantil y las sesiones de castillos de fuegos artificiales en la playa del Postiguet entre el 25 y el 29 de junio.

No obstante, la resolución recuerda que las empresas responsables de estos disparos deberán advertir al público sobre los riesgos derivados de la exposición a elevados niveles de presión sonora, tal y como establece la normativa autonómica. Esa obligación incluye informar sobre posibles daños auditivos y sobre las precauciones recomendadas, especialmente para menores, personas mayores o personas con sensibilidad acústica.