El Ayuntamiento de Alicante renuncia ahora al quiosco-bar que incluyó en la reforma de la plaza de la Montañeta

El Ayuntamiento de Alicante "entierra" definitivamente el nuevo quiosco-bar de la Montañeta, que se dio a conocer el pasado mes de marzo. El Consistorio sostiene que su construcción "fue un primer planteamiento", pero en su lugar se ubicará finalmente la preinstalación para el belén social que la Asociación de Belenistas expone tradicionalmente en la céntrica plaza.

Tal y como avanzó este domingo INFORMACIÓN, la recreación digital difundida por el Ayuntamiento para anunciar la futura remodelación de la plaza ha suprimido el quiosco-bar que se había planteado en un primer momento. En el mes de marzo, cuando se presentaron las primeras imágenes de la actuación, la nueva Montañeta incluía un establecimiento de hostelería con varias mesas junto a la fuente, que veía reducido su tamaño. Sin embargo, la última actualización deja ese espacio libre, suprimiendo el negocio de restauración, y plantea que pueda ser utilizado para la exposición del belén social.

Fuentes municipales han señalado a este diario que "fue de un primer planteamiento de diseño", pero que "no figura en el anteproyecto" que ha salido finalmente a exposición pública. Por estos motivos, "se ha ajustado el render", explicando de nuevo las modificaciones que se pretende introducir en la Montañeta. Pese a ello, el ejecutivo de Luis Barcala había mantenido la inclusión del quiosco-bar desde su anuncio inicial. De hecho, el vicealcalde, Manuel Villar, manifestó que aunque todavía estaba pendiente de concretarse la fórmula para su explotación, estaba previsto un procedimiento similar al de la plaza del Músico Óscar Tordera Iñesta, donde la reforma del entorno contempló la creación del establecimiento, pero su gestión se adjudicó posteriormente a una compañía diferente.

Finalmente, de acuerdo con las mismas fuentes, los cambios contemplan la introducción de un espacio con juegos infantiles, una nueva zona de parterres y la renovación de la pérgola y el lucernario. Para el equipo de gobierno, "la mayor transformación será la de su ampliación, con la eliminación del cambio de sentido de la parte baja y la permeabilización peatonal del lateral recayente a Hacienda y a Nuestra Señora de Gracia, en la calle Ángel Lozano".

¿Y los árboles?

De acuerdo con las recreaciones publicadas por el Consistorio, esta reorganización del tráfico, que incrementará las áreas destinadas al paseo, supondría la eliminación de los árboles de grandes dimensiones que, hasta ahora, se ubican en el giro a suprimir desde los años 80. No obstante, desde el ejecutivo municipal insisten en que el anteproyecto aún podría sufrir cambios.

Además, se ha incorporado (puesto que no se anunció en su momento) la preinstalación de servicios para facilitar la colocación del belén social que la Asociación de Belenistas expone cada año en la plaza. Un servicio que también servirá para otras posibles instalaciones para actividades temporales que se puedan desarrollar en el entorno.

Ligado al aparcamiento

En cualquier caso, la futura plaza de la Montañeta irá de la mano del contrato para el aparcamiento subterráneo. Desde el Consistorio se persigue que la adjudicación para gestionar el parking, con la que se prevé recaudar 8,5 millones para los próximos 15 años, incluya la obligación de reformar toda el espacio urbano en superficie, necesitado de un lavado de cara desde hace años.

El pasado martes, la Junta de Gobierno local dio el visto bueno al estudio de viabilidad económico-financiero, que se impulsó a principios de marzo, y el diseño se ha abierto ahora a aportaciones antes de que se proceda a la licitación de la concesión para el aparcamiento.