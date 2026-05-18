Educación
Las asambleas docentes activan una "caja de resistencia" con ayudas económicas para mantener la huelga
Los profesores pierden entre 100 y 200 brutos diarios por cada jornada que dejan de asistir a las aulas
Los trabajadores de la enseñanza pública de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad afrontan su segunda semana de huelga indefinida, mientras el dinero que ven descontado de sus nóminas por cada jornada (entre 100 y 200 brutos al día) que dejan de asistir a las aulas empieza a pesar para muchos. Ante la falta de certezas sobre cuándo acabará el paro, sindicatos y profesores han apelado a que la presión no decaiga ante las esperanzas de que esta semana sea clave para que sus demandas laborales y salariales sean atendidas.
En este contexto, la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano ha activado una "caja de resistencia" para apoyar económicamente a los docentes para minimizar el impacto de la pérdida salarial y garantizar la sostenibilidad de la lucha en el tiempo. Esta iniciativa se nutrirá de las aportaciones voluntarias de particulares y entidades solidarias.
En una primera fase, estos fondos serán recogidos mediante la colaboración con la Fundación Escola Valenciana, y en una segunda fase serán gestionados directamente por la este colectivo de profesores que ha dejado claro cuáles son los criterios para recibir una ayuda económica.
Requisitos
En primer lugar, los docentes tienen que haber participado activamente en la huelga indefinida. También, contemplan el supuesto de que hayan sufrido "represión" durante el proceso de huelga, a consecuencia de la misma o de las acciones en las que se ha participado.
Asimismo, para beneficiarse de la caja de resistencia, será necesario presentar la documentación justificativa (nómina con el descuento por huelga) en la comisión específica de gestión administrativa que active la agrupación de profesores.
En caso de que sobran fondos una vez finalizada la huelga, éstos se reservarán para futuras acciones de lucha o huelgas indefinidas en el ámbito de la enseñanza. Si no hubiera ninguna lucha en el ámbito de la enseñanza en todo el país durante los dos años siguientes a la desactivación del conflicto laboral en la Comunidad, han acordado que el resto se podrá repartir para nutrir las cajas de resistencia o de solidaridad de otras huelgas que esté sosteniendo la clase trabajadora en toda la región o de España.
Los trabajadores acreditarán que han secundado el paro con los descuentos de sus nóminas
500 euros a la semana
Tomando como referencia el salario del mes de junio, que incluye tanto el sueldo base como la paga extra y que se sitúa aproximadamente en 4.000 euros brutos, el impacto de la huelga se traduce en una reducción progresiva. El coste de una semana de huelga para el profesor es, como mínimo, de alrededor de 500 euros brutos. Estos descuentos incluyen la parte proporcional del salario, la paga extra y el descanso semanal.
El perjuicio económico que acarrea esta movilización, cuyo final se desconoce porque depende de que se llegue a un acuerdo con la Conselleria de Educación para mejorar las condiciones laborales y salariales del colectivo, es uno de los principales elementos que juega en contra de la lucha de los profesionales de la enseñanza pública.
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