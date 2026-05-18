Las asambleas docentes activan una "caja de resistencia" con ayudas económicas para mantener la huelga

Los trabajadores de la enseñanza pública de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad afrontan su segunda semana de huelga indefinida, mientras el dinero que ven descontado de sus nóminas por cada jornada (entre 100 y 200 brutos al día) que dejan de asistir a las aulas empieza a pesar para muchos. Ante la falta de certezas sobre cuándo acabará el paro, sindicatos y profesores han apelado a que la presión no decaiga ante las esperanzas de que esta semana sea clave para que sus demandas laborales y salariales sean atendidas.

En este contexto, la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano ha activado una "caja de resistencia" para apoyar económicamente a los docentes para minimizar el impacto de la pérdida salarial y garantizar la sostenibilidad de la lucha en el tiempo. Esta iniciativa se nutrirá de las aportaciones voluntarias de particulares y entidades solidarias.

En una primera fase, estos fondos serán recogidos mediante la colaboración con la Fundación Escola Valenciana, y en una segunda fase serán gestionados directamente por la este colectivo de profesores que ha dejado claro cuáles son los criterios para recibir una ayuda económica.

Huelga de educación con masivas protestas frente la sede del Consell en Alicante / Jose Navarro

Requisitos

En primer lugar, los docentes tienen que haber participado activamente en la huelga indefinida. También, contemplan el supuesto de que hayan sufrido "represión" durante el proceso de huelga, a consecuencia de la misma o de las acciones en las que se ha participado.

Asimismo, para beneficiarse de la caja de resistencia, será necesario presentar la documentación justificativa (nómina con el descuento por huelga) en la comisión específica de gestión administrativa que active la agrupación de profesores.

En caso de que sobran fondos una vez finalizada la huelga, éstos se reservarán para futuras acciones de lucha o huelgas indefinidas en el ámbito de la enseñanza. Si no hubiera ninguna lucha en el ámbito de la enseñanza en todo el país durante los dos años siguientes a la desactivación del conflicto laboral en la Comunidad, han acordado que el resto se podrá repartir para nutrir las cajas de resistencia o de solidaridad de otras huelgas que esté sosteniendo la clase trabajadora en toda la región o de España.

Los trabajadores acreditarán que han secundado el paro con los descuentos de sus nóminas

Huelga de educación con masivas protestas frente la sede del Consell en Alicante / Jose Navarro