La lucha docente vuelve a las calles de Alicante en la segunda semana de huelga: "No vamos a doblegarnos"

La lucha docente ha vuelto a las calles en el inicio de la segunda semana de huelga indefinida, con el aliento de la histórica manifestación conjunta en València y el espíritu de un profesorado que rechaza doblegarse en sus demandas laborales y salariales.

Siete días después de colapsar el centro de Alicante, con una manifestación de más de 12.000 trabajadores de la enseñanza pública, los profesores han vuelto a alzar su voz para decirle a la Conselleria de Educación que siguen firmes con sus reivindicaciones. La respuesta al llamamiento a la participación en un día clave, a horas de la nueva negociación de esta tarde, ha vuelto a ser multitudinaria. De nuevo, miles de docentes dan vida a la marea verde.

La lucha docente vuelve a las calles de Alicante en la segunda semana de huelga / Héctor Fuentes

Desde las escaleras del IES Jorge Juan ha partido la manifestación de este martes pasadas las 12.30 horas, tras la salida de las cinco "columnas educativas" con profesores de colegios e institutos de distintos puntos de la capital de la provincia, que ha vuelto a traer consigo cortes de tráfico por las sentadas de los docentes sobre el asfalto. A ella se han sumado también docentes de otros municipios.

"La huelga no va a agotarse hasta que tengamos un acuerdo satisfactorio y refrendado por el conjunto del profesorado", ha destacado Rubén Navas del STEPV.

Nueva manifestación de profesores en Alicante en el sexto día de huelga educativa / INFORMACIÓN

Reunión clave

Mientras se suceden las manifestaciones, tanto en Alicante, como en Castellón (en València partirá a las 15 horas hasta la Conselleria de Educación), la consellera Carmen Ortí se encuentra reunida con todo su equipo para preparar la cita que arrancará a las 16 horas y para analizar las contraofertas enviadas por los sindicatos, tal y como ha difundido su gabinete.

Este domingo, en la antesala de la nueva negociación, el secretario autonómico, Daniel McEvoy, ha defendido que la conselleria ha hecho "unas propuestas que son infinitamente superiores a las firmadas por los sindicatos en otras comunidades autónomas". Además, mostró su deseo de que este lunes "lleguemos a un acuerdo definitivo" y aseguró que, aunque habrá una nueva oferta retributiva, "con la oferta de 75 euros los docentes valencianos, contando los sexenios, se situarían entre los cinco primeros de España".

Sin embargo, los sindicatos han dejado claro que el ofrecimiento autonómico ha pasado hasta ahora por 75 euros en tres años, lo que implica una subida de 25 euros cada año y no de golpe, lo que rechazan rotundamente.

La consellera de Educación, junto a su equipo, en los preparativos de la reunión de esta tarde con los sindicatos / INFORMACIÓN

Protestas toda la semana

Por el momentio, según el calendario aprobado por los sindicatos este viernes, la movilización continuará toda la semana. Este martes se llevarán a cabo acciones descentralizadas en localidades y comarcas de todo el territorio, con pegadas de carteles, concentraciones, manifestaciones y distintos actos reivindicativos para visibilizar el malestar del sector educativo y movilizar a la ciudadanía en cada zona.

El miércoles tendrá lugar una jornada de protesta y actividades frente a la Conselleria de Educación, en Valéncia. Desde las 11 hasta las 20 horas se desarrollarán actuaciones, mesas redondas, asambleas y otras actividades destinadas a fomentar la participación y mantener la presión sobre la administración educativa.

Las protestas continuarán el jueves a las 10 horas, con concentraciones coincidiendo con el Pleno de las Cortes. En Alicante será frente a la Delegación de la Generalitat conocida como Casa de las Brujas.

Finalmente, el viernes a las 12 horas habrá una manifestación en Valéncia desde la Conselleria de Hacienda, hasta la plaza Manises, mientras que en Alicante y Castellón se celebrarán concentraciones frente a las respectivas delegaciones de Hacienda de la Generalitat.

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