CESUR aterriza en Alicante con un nuevo centro de FP para impulsar el talento en la Comunidad Valenciana
El líder de la Formación Profesional continúa con su expansión nacional con nuevas aperturas en Córdoba y Zaragoza el próximo curso
CESUR, centro líder de la FP en España, aterriza en la Comunidad Valenciana con la apertura de un nuevo centro de Formación Profesional en Alicante de cara al próximo curso académico. Con este proyecto, la compañía refuerza su posicionamiento en el Levante y continúa avanzando en su plan de expansión a nivel nacional.
Tras consolidarse en Murcia, donde CESUR dispone ya de seis centros, y después de su reciente llegada a Barcelona —donde este año se gradúa la primera promoción—, la compañía abrirá el próximo mes de septiembre su primer centro de FP Oficial en la Comunidad Valenciana.
Nuevos espacios y oferta formativa
Las instalaciones estarán situadas en el entorno de la Diputación de Alicante, en una zona estratégica de la ciudad, y contarán con cerca de 3.000 metros cuadrados completamente equipados para la formación.
La oferta formativa incluirá un total de seis ciclos formativos pertenecientes a las familias profesionales de FP Sanidad e Informática, dos áreas con alta empleabilidad y fuerte demanda en el mercado laboral actual.
Las instalaciones han sido diseñadas con un enfoque práctico, orientado a reproducir entornos reales de trabajo y facilitar la adquisición de competencias técnicas desde el primer momento.
Expansión nacional de CESUR
La apertura de Alicante se enmarca en el plan de expansión de CESUR, que también prevé la puesta en marcha de un nuevo centro en Córdoba, donde desarrollará un modelo que integra formación y residencia de estudiantes en un mismo edificio.
Asimismo, CESUR abrirá un segundo centro en Zaragoza en colaboración con el Colegio San Agustín, en el que se impartirán titulaciones vinculadas a las áreas de Actividades Físicas y Deportivas, Comercio y Marketing y Administración y Gestión.
También tiene previsto aumentar su oferta de FP a Distancia con la inclusión de nuevas titulaciones como las de la familia de aeronáutica, entre otras.
Con estas aperturas, CESUR continúa ampliando su red de centros en España y consolidando un modelo formativo orientado a la inserción laboral y a la formación práctica, con acuerdos con más de 7.000 empresas en todo el país.
Sobre CESUR: centro líder de FP en España
CESUR es una compañía de capital 100% español líder en Formación Profesional (FP). En sus más de 35 centros distribuidos en 14 provincias ofrece más de 100 titulaciones oficiales de 18 familias profesionales. Pionera en FP Dual en España desde el año 2014, tiene acuerdos con más de 7.000 empresas. Por sus aulas han pasado más de 400.000 alumnos de los que 8 de cada 10 encuentran trabajo el primer año.
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