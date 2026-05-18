El chaleco antibalas salva a un vigilante de seguridad del Hospital de Alicante tras recibir una puñalada en un intento de robo

Un hombre intentó anoche robar medicación en el servicio de Urgencias del Hospital General de Alicante. Según han explicado fuentes hospitalarias, el vigilante de seguridad del centro sanitario le pilló y el hombre le pegó con un palo de metal en el hombro y le sacó un puñal.

Las fuentes añaden que le clavó el puñal al trabajador en el centro del tórax con la suerte de que llevaba un chaleco antibalas puesto. "Se quedó totalmente clavado (el arma blanca) en el chaleco antibalas y el hombre se escapó y todavía sigue sin ser identificado", han asegurado las fuentes. El agresor, por tanto, estaría huido.

Al parecer, el guarda de seguridad descubrió al hombre intentando robar por las instalaciones sanitarias y le localizó por los sótanos.

El agredido sufre "mucho dolor de hombro y por lo demás tuvo muchísima suerte porque quedó ileso con el puñal clavado en el chaleco justo en el centro del tórax', por lo que físicamente está bien, indican.

Las fuentes añaden que no pudo avisar a sus compañeros porque "los walki-talkies de los de seguridad no funcionan muy bien".

No es la primera vez que hay incidentes de seguridad en este centro. El pasado mes de diciembre se produjo una agresión en Urgencias del Hospital de Alicante: rompieron la nariz de un puñetazo a un técnico de ambulancias.

La Policía Nacional detuvo a un joven de 21 años por un delito de lesiones graves. Testigos explicaron que el agredido perdió el conocimiento y que hubo amenazas, arañazos a una enfermera e intento de pegar a un celador. Con anterioridad, en enero de 2025, una paciente agarró del pelo y tiró contra el suelo a dos enfermeras también en Urgencias.

Estos episodios preocupan a los representantes de los trabajadores. Desde UGT quieren denunciar públicamente "la grave situación de inseguridad que vienen sufriendo de manera continuada los profesionales que desarrollan su labor en los servicios de urgencias, Puntos de Atención Sanitaria (PAS/PAC) y centros de salud.

En los últimos días se ha producido un nuevo episodio de extrema violencia, cuando un vigilante de seguridad detectó a un individuo en una zona restringida del centro, presuntamente intentando cometer un robo. Durante la intervención, el trabajador fue agredido con un objeto metálico y posteriormente sufrió un intento de apuñalamiento en la zona torácica, siendo el chaleco de protección el que evitó consecuencias irreparables.

Este suceso no es un hecho aislado. Nuestro personal de seguridad, así como los profesionales sanitarios y no sanitarios, sufren de forma constante agresiones verbales, amenazas y ataques físicos mientras desempeñan su trabajo.

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Desde UGT consideramos inadmisible que quienes son la primera línea de atención y quienes garantizan la seguridad de usuarios y profesionales tengan que desarrollar su labor en estas condiciones", explican desde el sindicato.