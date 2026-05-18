El Consell eleva a 120 euros mensuales la subida salarial a los profesores

La Conselleria de Educación ha desvelado su última oferta para tratar de zanjar la huelga de profesores que afecta a la provincia de Alicante y al conjunto de la Comunidad cuando arranca la segunda semana del paro en las aulas.

En una decisiva reunión que ha arrancado pasadas las 16 horas en la sede del departamento autonómico, donde se respira un ambiente de máxima tensión, según han descrito sindicatos presentes en la cita, el Gobierno valenciano ha elevado a 120 euros mensuales su propuesta de aumento salarial a los profesores sin distinciones por cuerpo docente. La oferta inicial autonómica partió de 75 euros en tres años y las organizaciones sindicales han reclamado aumentos de hasta 550 euros al mes.

El ofrecimiento de este martes es iniciar esta mejora de las retribuciones en el año 2027, a través del complemento específico autonómico, y en dos veces, una en enero y otra en julio, según fuentes presenciales.

Respecto a las ratios, en su nueva propuesta, el departamento de Carmen Ortí ha vuelto a anunciar que se acogerá básicamente a lo que fija la normativa estatal y no las reducirá hasta el extremo que piden los sindicatos, pero ha introducido dos cambios. Uno es que se compromete a reducir a 22 el número máximo de escolares por aula en Infantil (ahora son 23) en el curso 27-28, mientras que en el resto de etapas la reducción queda vinculada a la futura ley estatal, cuya aplicación será obligatoria en el 2031-32.

Por otra parte, la Administración autonómica se ha comprometido a que estudiarán reducciones adicionales en zonas con riesgo de despoblación, que las nuevas aulas UECO tendrán un máximo de ocho alumnos y que habrá regulación específica para centros con características singulares.

Además de los salarios, una de las grandes novedades de la propuesta del Consell pasa por un plan de sustitución anticipada en Primaria, que implicaría que cada centro disponga de un maestro adicional (entre medio maestro y un maestro completo extra), disponible desde el 15 de septiembre hasta el 15 de junio. Su funcionamiento sería el siguiente: si no hay bajas, el recurso extra se aprovecharía para apoyo educativo; con una baja, se cubriría sin esperar sustitución externa y con varias bajas, el centro reorganizaría sus recursos con autonomía. Esto se sumaría al plan anunciado la pasada semana para segundo de Bachillerato y escolares con necesidades especiales, porque los centros están teniendo que esperar a que transcurran los quince primeros días de las bajas para que se tramiten los relevos.

Además, otra novedad a las que ha accedido la Generalitat es a dar horas de compensación al equipo directivo, así como transferir la gestión del personal de Administración y Servicios de Función Pública a la Conselleria de Educación, al igual que está dispuesta a hacer con el Personal de Atención Educativa, entre el que se encuentran las educadoras que atienden a los niños con necesidades especiales. Para garantizar la inclusión de estos alumnos en los colegios e institutos ordinarios, la anterior oferta cifró en 56 las aulas UECO que iba a crear el próximo curso, mientras que ahora ha anunciado 120 para toda la legislatura.

La reunión de este lunes entre la Conselleria de Educación y los sindicatos en la segunda semana de la huelga de profesores / Fernando Bustamante

Plan Edificant

Para la mejora de las infraestructuras educativas, Educación ha incluido crear una nueva línea de subvenciones para ayuntamientos destinada a reparaciones, instalaciones eléctricas, climatización, accesibilidad y eficiencia energética. Junto a ello, ha propuesto la continuación y seguimiento del Plan Edificant para seguir ejecutando obras en centros educativos, pero apostando por un "sistema más eficiente y visible para los usuarios, que requiere de una ejecución en plazo, a diferencia de la delegación de competencias" (el sistema que ideó el Botànic), así como inversiones propias de la conselleria "con mayor transparencia y seguimiento trimestral del estado de las obras e inversiones".

Respecto al uso y enseñanza del valenciano, este martes ha añadido en su oferta la homologación de formación en valenciano (títulos C1 y C2) impartida por entidades colaboradoras, como pueden ser los sindicatos.

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