Las contraofertas del profesorado que la conselleria ya tiene sobre la mesa para acabar con la huelga

La Conselleria de Educación ya tiene sobre su mesa diferentes contraofertas presentadas por los sindicatos que han convocado la huelga de profesores para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a este conflicto laboral sin precedentes, como quedaron en la negociación fallida del pasado jueves, que encalló en primer lugar, por haberse aplazado la propuesta sobre los sueldos, y en segundo lugar, porque las mejoras que ofreció la conselleria fueron insuficientes y poco concretas para los trabajadores de la enseñanza.

Todas las expectativas están puestas en la reunión de esta tarde (a las 16 horas) en la sede del departamento autonómico, que también presentará una nueva propuesta para mejorar las retribuciones de los profesores, centrada en el aumento del salario base, tal y como ratificó el propio presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca este domingo, quien mostró su disposición de acercar posturas, pero volvió a dejar claro que las pretensiones del profesorado son "inalcanzables".

El sindicato mayoritario del profesorado, el STEPV, ya ha dado a conocer cuál es la suya, así como UGT. En ningún caso han optado por reducir sus exigencias.

La primera organización ha trasladado un documento con reivindicaciones que ha ya hizo llegar el pasado 16 de abril, junto con dos demandas nuevas que pasan por revertir recortes de ciclos formativos y de Bachillerato artístico y nocturno, entre otras.

En materia salarial, la organización sindical reclama un incremento que compense la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010, con subidas mensuales estimadas entre 486 y 550 euros según el cuerpo docente, además de un aumento del 20 % en el resto de complementos.

Respecto a la reducción de la burocracia, propone simplificar y unificar la documentación requerida, automatizar modelos de informes y programaciones, eliminar duplicidades entre plataformas y mejorar herramientas digitales como Ítaca o Aules para hacerlas más intuitivas y eficientes. También se pide más personal administrativo y de orientación, reconocimiento horario para tareas burocráticas, reducción de la carga tutorial o compensación económica por ella, simplificación de proyectos educativos y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para generar documentación. Asimismo, se plantean mejoras específicas para FP, la atención al alumnado recién llegado y la gestión de evaluaciones sociopsicopedagógicas.

Protesta de los profesores frente a la sede territorial de Educación en Alicante / Jose Navarro

En relación con las ratios, propone adelantar las reducciones previstas por el Ministerio de Educación y avanzar hacia grupos más reducidos en todas las etapas educativas. Las ratios máximas serían especialmente bajas en Infantil, Primaria y Educación Especial, con límites más estrictos en aulas con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. También exigen una reducción automática de ratio cuando haya alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado.

Sobre las plantillas docentes, reclaman negociar nuevas plantillas antes de finalizar el curso 2026/27 para recuperar el profesorado perdido por los recortes recientes, especialmente en Formación Profesional, de personas adultas, escuelas de idiomas, conservatorios y enseñanzas artísticas. Además, se pide reforzar el personal de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, orientación, administración y servicios, así como garantizar la cobertura inmediata de vacantes y sustituciones.

En infraestructuras educativas, solicitan una mesa específica para conocer el estado de las actuaciones pendientes, recuperar los 121 millones recortados al Plan Edificant, agilizar la reconstrucción de centros afectados por la dana y simplificar los requisitos para realizar actuaciones en los centros.

El STEPV pide una subida mensual entre 486 y 550 euros para los docentes

En materia lingüística, se propone negociar una nueva ley que fomente y respete la enseñanza en valenciano como lengua de cohesión social y retirar el decreto de currículo de Bachillerato planteado por la Conselleria.

En Formación Profesional, piden retirar la oferta de ciclos formativos publicada recientemente para renegociarla antes del final del proceso de admisión, además de mantener al profesorado experto de FP.

En inclusión educativa, reclaman negociar los criterios de dotación de profesorado, incorporar ese personal a las plantillas estructurales y extender la orientación a las enseñanzas de régimen especial.

Respecto al Bachillerato artístico, general y nocturno, el STEPV solicita eliminar el mínimo de diez alumnos para autorizar grupos y recuperar las modalidades cuyo cierre ya se ha anunciado.

Para el profesorado interino, plantea un nuevo acuerdo que mejore sus condiciones laborales y garantice estabilidad. Finalmente, entre otras medidas, se incluyen reducciones de jornada para mayores de 55 años y una modificación de la licencia por interés particular para incorporar días de libre disposición retribuidos.

Huelga de educación en Alicante: los docentes vuelven a la calle este lunes / Jose Navarro

UGT

Por su parte, UGT ha remitido el mismo paquete de medidas que trasladó a Educación antes del inicio de la huelga, así como el que firmaron siete sindicatos y la Coordinadora de Asambleas Docentes con 40 mejoras. Tampoco ha querido reducir las pretensiones de los profesores.

Pide una subida de unos 450 euros mensuales y un acuerdo global que incluya revisión de complementos, recuperación de pagas extraordinarias, creación de un sexto sexenio y cláusulas ligadas al IPC. También exige una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, menos horas lectivas, teletrabajo para tareas administrativas y mejoras en permisos, licencias y jubilaciones, incluyendo jubilación anticipada a los 60 años y reducción horaria para mayores de 55 años. Además, defiende la estabilidad del profesorado interino y la revisión del sistema de oposiciones para hacerlo más justo y adaptado a la realidad educativa.

UGT pide una subida de 450 euros al mes y revisión de complementos

El documento también pone el foco en la necesidad de reforzar las plantillas docentes y reducir las ratios de alumnado por aula. Reclama recuperar los acuerdos de 2023, crear cerca de 2.000 plazas nuevas y reforzar perfiles especializados como PT, AL, orientación educativa y personal socioeducativo. En paralelo, propone ratios más bajas en todas las etapas educativas para mejorar la atención individualizada y la inclusión, con especial atención al alumnado con necesidades educativas específicas y a la educación especial. También plantea más autonomía para los centros en la organización de la jornada escolar y una reducción drástica de la burocracia mediante la simplificación de documentos, la unificación de plataformas digitales y el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Por último, UGT exige una fuerte inversión en infraestructuras educativas y en la defensa de la enseñanza pública valenciana. Reclama recuperar los 121 millones recortados en infraestructuras y en el Pla Edificant, acelerar la reconstrucción de centros afectados por la DANA y poner en marcha planes urgentes de climatización frente a las olas de calor y frío en las aulas. El sindicato defiende además una nueva ley educativa que garantice el valenciano como lengua de cohesión social y denuncia la falta de apoyo institucional a los centros. En Formación Profesional, pide corregir las desigualdades generadas tras la integración fallida del profesorado técnico y aumentar las horas de coordinación y tutoría.