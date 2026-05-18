Educación abre el plazo de inscripción para la Selectividad 2026 en la Comunitat Valenciana

La cuenta atrás para la Selectividad 2026 ya ha comenzado en la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha abierto este lunes el plazo de inscripción para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), un trámite que realizarán los propios centros educativos entre el 18 y el 22 de mayo para la convocatoria ordinaria.

El plazo permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del 22 de mayo. Para la convocatoria extraordinaria, las matrículas podrán formalizarse entre el 15 y el 18 de junio, también hasta las 14:00 horas del último día.

Las pruebas ordinarias de la PAU se celebrarán este año los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que la convocatoria extraordinaria tendrá lugar el 30 de junio y el 1 y 2 de julio.

Un nuevo portal con preguntas frecuentes para los estudiantes

La Generalitat ha puesto además en marcha un renovado portal digital en la web universitats.gva.es con toda la información académica y administrativa sobre las pruebas.

Uno de los apartados más destacados es un repositorio con 50 preguntas frecuentes dirigidas al alumnado que se examinará en las próximas semanas. Entre las dudas más habituales aparecen cuestiones como cuántas veces puede presentarse un estudiante a la PAU, cómo serán los exámenes para alumnos de Bachillerato o ciclos formativos o qué asignaturas siguen ponderando en caso de haber aprobado en años anteriores.

El director general de Universidades, José Antonio Pérez Juan, ha señalado que el objetivo es hacer el proceso “más accesible, transparente y sencillo” para los estudiantes en una etapa clave de su futuro académico.

Las notas se adelantan este año

Otra de las novedades de esta edición es que las fechas de publicación de calificaciones se adelantan un día respecto al curso pasado.

Las notas de la convocatoria ordinaria se publicarán el 12 de junio, mientras que las de la extraordinaria se conocerán el 7 de julio.

También la adjudicación de plazas universitarias se adelanta: será el 10 de julio para ambas convocatorias.

Un examen decisivo para miles de estudiantes

La PAU sigue siendo el principal mecanismo de acceso a los estudios universitarios oficiales y combina los resultados de los exámenes con las notas obtenidas durante Bachillerato o etapas previas.

Cada año miles de estudiantes valencianos afrontan estas pruebas como uno de los momentos más decisivos de su etapa académica, especialmente en titulaciones con notas de corte elevadas como Medicina, Enfermería, Psicología o algunas ingenierías.

Por eso, además del contenido académico, muchas de las dudas del alumnado suelen centrarse en la organización práctica: horarios, revisiones, ponderaciones, reclamaciones o cálculo de la nota final.

Con la apertura oficial del plazo de matrícula, arranca ya la fase definitiva de preparación para una Selectividad que, para muchos estudiantes, marcará el acceso a la carrera universitaria que desean estudiar.