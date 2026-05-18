El histórico quiosco Peret de Alicante ya tiene nombre para su nueva etapa

El histórico quiosco Peret de la Explanada de Alicante ya tiene nombre para su nueva etapa. La nueva propiedad del establecimiento ha cerrado la encuesta lanzada para escoger la denominación con la que el local afrontará su reapertura, después del cambio de concesión, de la reforma de su imagen exterior y de la imposibilidad de recuperar sin más la marca tradicional que lo hizo célebre durante más de un siglo.

La consulta planteaba cuatro opciones y buscaba medir hasta qué punto los alicantinos preferían una ruptura clara con la etapa anterior o una fórmula que mantuviera el vínculo sentimental con el viejo quiosco. El resultado ha sido contundente. La alternativa ganadora se ha impuesto con una mayoría abrumadora y deja claro que, al menos entre quienes han participado en la votación, el peso de la memoria popular ha pesado más que cualquier intento de bautizar el local desde cero.

El nombre elegido es Nou Peret, que ha obtenido el 88 % de los votos. Muy lejos quedan las otras tres opciones planteadas en la encuesta: Passeig, con un 5 %; Vela, con un 4 %; y Mar, con un 2 %. La fórmula ganadora intenta conservar la referencia emocional al establecimiento histórico, aunque introduce un matiz suficiente para marcar el cambio de etapa y sortear el problema de la marca registrada que impedía utilizar directamente la denominación anterior.

La cuestión del nombre era una de las principales incógnitas desde que el Ayuntamiento de Alicante adjudicó de nuevo la explotación del quiosco. La nueva concesión mantiene la ubicación y la actividad esencial del negocio, ligado durante décadas a los helados, la horchata, los refrescos y las bebidas de verano, pero no podía garantizar la continuidad exacta de la marca Peret, que seguía vinculada a los anteriores titulares.

Limitación

El propio Ayuntamiento ya advirtió en su momento de esa limitación. La explicación era estrictamente jurídica: el nombre estaba registrado como marca y no podía imponerse al nuevo adjudicatario. Esa protección afectaba, además, al mismo ámbito comercial de la futura explotación, desde helados y horchatas hasta servicios de cafetería, bar o restaurante, lo que complicaba cualquier intento de mantener la denominación sin acuerdo con los titulares de la marca.

La solución escogida por votación permite a la nueva propiedad moverse en un terreno intermedio. No es una ruptura total con el imaginario del viejo quiosco, pero tampoco reproduce exactamente la marca que bloqueaba el uso del nombre histórico. El resultado refleja, en cualquier caso, que para buena parte de los alicantinos el establecimiento sigue asociado a una memoria concreta, más allá de la concesión administrativa, de la gestión empresarial o de la nueva imagen que lucirá en la Explanada.

Esa nueva imagen ya empieza a verse. El quiosco ha dejado atrás el verde tradicional que lo acompañó durante años y ha adoptado un diseño en azul marino, en sintonía con las teselas de la Explanada y con el mar de fondo. La reforma exterior forma parte de la puesta a punto del local antes de su reapertura, prevista antes de junio según las condiciones del contrato adjudicado por el Ayuntamiento.

La oferta mantendrá los productos clásicos del establecimiento, con los helados y las bebidas tradicionales como base. La nueva propiedad también ha avanzado que la horchata será artesana y de proximidad, procedente de Xixona. Además, de acuerdo con el tipo de oferta que la mercantil desarrolla en otras concesiones municipales, el negocio podría incorporar también coctelería, siempre dentro de los límites de la explotación autorizada.

Siete años

El contrato adjudicado este año tiene una duración inicial de siete años y contempla un canon total de cuatro millones de euros, con cantidades anuales que van desde algo más de 541.000 euros en el primer ejercicio hasta más de 609.000 en el último. La concesión incluye también la posibilidad de dos prórrogas de tres años cada una, lo que abre la puerta a una etapa larga para el renovado quiosco de la Explanada.

El cambio de manos llegó después de un largo conflicto entre el Ayuntamiento y los anteriores responsables del establecimiento. La empresa que explotaba el quiosco acumuló deudas superiores a 130.000 euros con la administración local por impagos del canon y de la licencia de terraza. A ello se sumaban reclamaciones de extrabajadores por más de 200.000 euros en atrasos e impagos de nóminas, con diferentes resoluciones judiciales que reconocían parte de esas cantidades.

La historia del establecimiento, sin embargo, va mucho más allá de su último conflicto administrativo. El quiosco abrió en 1916, cuando la actual Explanada todavía era el Paseo de los Mártires. Poco después de su primera adjudicación, Pedro Fuster Iborra, vendedor ambulante de frutos secos conocido como “Pere el cacahuero”, se hizo cargo del negocio. Desde entonces, el local quedó unido a la vida cotidiana de Alicante como punto de encuentro para varias generaciones.

La reapertura no recuperará exactamente la marca original, pero la votación deja claro que el nuevo nombre buscará apoyarse en esa misma memoria. El antiguo quiosco entra así en una nueva etapa con otro color, otra propiedad y una denominación renovada, aunque con una referencia directa al símbolo que durante más de un siglo identificó uno de los rincones más reconocibles de la Explanada.