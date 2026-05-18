La hoguera más accesible de Alicante tiene premio

Unas Hogueras cada vez más accesibles de Alicante. El Ayuntamiento ha convocado una nueva edición de los Premios Hogueras Más Accesibles 2026, una iniciativa que reconocerá a las comisiones y artistas foguerers que adapten sus monumentos para facilitar la visita y comprensión mediante distintos soportes a personas con discapacidad física o visual.

La convocatoria, ya disponible en la web municipal, contempla tres galardones dotados con 1.500, 1.000 y 500 euros. Los premios buscan incentivar medidas concretas que van desde instalar un vallado que permita la visual estando en silla de ruedas, instale cartelas que faciliten la lectura o implante sistemas de audio a través del teléfono móvil mediante sistemas como el QR o Navilens, además de implementar acciones concretas como visitas guiadas para estos colectivos, entre otras.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha señalado que "el objetivo que se persigue es fomentar la accesibilidad en las Hogueras para que todas las personas puedan disfrutar de ellas, independientemente de sus capacidades". Además, de Juan ha recordado que esta iniciativa responde a una de las propuestas incluidas en el Plan de Accesibilidad de las Fiestas de Hogueras de la Ciudad de Alicante aprobado en octubre de 2021, en el que se planteaba crear una categoría específica de premios que valorara la accesibilidad en los monumentos y en su entorno urbano.

Acciones para mejorar la accesibilidad

Las bases de la convocatoria detallan las medidas que tendrá en cuenta el jurado a la hora de valorar las candidaturas. Como requisito obligatorio para optar a estos premios, las comisiones deberán disponer de un itinerario peatonal accesible alrededor de la hoguera, garantizando así la circulación de las personas con movilidad reducida. Además, se puntuará con un punto la instalación de un vallado perimetral que facilite la visibilidad del monumento desde una silla de ruedas, evitando elementos opacos a una altura superior a 70 centímetros en una de cada dos vallas.

También se valorará con tres puntos que las cartelas principales estén adaptadas para personas con restos visuales, utilizando fondos claros, textos oscuros y tipografías sencillas que faciliten la lectura. Otra de las medidas destacadas será la incorporación de explicaciones auditivas mediante códigos QR o sistemas como Navilens, detectables por personas ciegas y accesibles a través del teléfono móvil. Estas explicaciones deberán tener una duración aproximada de un minuto y servirán para mejorar la comprensión del monumento.

El Ayuntamiento también premiará con hasta tres puntos la instalación de maquetas táctiles de la pieza central de la hoguera adulta para personas con discapacidad visual. Estas reproducciones deberán estar situadas en un lugar accesible durante las fiestas y permitir identificar la figura principal del monumento mediante el tacto. Del mismo modo, el jurado tendrá en cuenta con un punto la organización de visitas guiadas dirigidas a colectivos relacionados con personas con discapacidad, así como cualquier otra iniciativa que contribuya a hacer más accesible el monumento adulto.

Presentación y fallo del jurado

Las comisiones podrán presentar sus hogueras adultas a estos Premios a las Hogueras Más Accesibles 2026 presentando una solicitud a través de la sede electrónica municipal con una memoria descriptiva de las medidas de accesibilidad adoptadas y una declaración responsable en el registro municipal, dentro de los 10 días naturales a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) que tuvo lugar el viernes, 15 de mayo. Estos premios se otorgan como subvención y serán compatibles con otro tipo de subvenciones.

El jurado, que visitará las hogueras presentadas y fallará los premios el 21 de junio, estará compuesto por tres miembros un presidente y un vocal, pertenecientes a una asociación o empresa relacionada con las personas con discapacidad, y un secretario que será funcionario municipal.