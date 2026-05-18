Hogueras y barracas se "plantan" contra el Ayuntamiento de Alicante por la falta de organización a un mes de las fiestas

La indignación ha terminado por desbordarse en las Hogueras. A poco menos de un mes para el inicio oficial de la Fiesta, un centenar de comisiones festeras denuncian sentirse atrapadas entre retrasos administrativos, nuevas exigencias técnicas y falta de información por parte del Ayuntamiento de Alicante. La preocupación, que llevaba días creciendo en conversaciones privadas, ha acabado cristalizando en una convocatoria inédita: más de 120 hogueras y barracas, de un total de 143 entidades festeras (92 hogueras y 51 barracas), se reunirán este martes para analizar el estado de la Fiesta y reclamar respuestas al Consistorio.

El malestar no nace únicamente de la incertidumbre sobre permisos y montajes, las comisiones consideran que cada año aumentan las trabas burocráticas y las restricciones vinculadas a la seguridad sin que exista una planificación clara ni directrices definitivas. La sensación generalizada, según trasladan los organizadores de la reunión, es que los plazos vuelven a retrasarse peligrosamente mientras las asociaciones continúan asumiendo gastos y preparativos sin saber exactamente en qué condiciones podrán celebrar las Hogueras de 2026.

Un encuentro nacido del "hartazgo"

La reunión de presidentes surgió de forma espontánea y, lo que comenzó como una conversación informal entre presidentes de comisiones, acabó convirtiéndose en una convocatoria multitudinaria que evidencia el clima de tensión que atraviesa la Fiesta. El portavoz de estas reivindicaciones y presidente de la hoguera Polígon de Sant Blai, Néstor Álvarez, resume el sentir general en una palabra: "hartazgo".

Este año nos prometieron que las subvenciones llegarían pronto y todavía no sabemos ni cuándo ni cómo se van a cobrar Néstor Álvarez — Presidente de Polígon de Sant Blai y portavoz de la reunión

Álvarez explica que las comisiones llevan meses lidiando con problemas burocráticos para conseguir autorizaciones relacionadas con barracas, racós y monumentos, además de retrasos continuos en cuestiones económicas como las subvenciones municipales al monumento. "Este año nos prometieron que las subvenciones llegarían pronto y todavía no sabemos ni cuándo ni cómo se van a cobrar", lamenta Álvarez.

A esa incertidumbre se suma la preocupación por las nuevas directrices de seguridad y prevención. Las reuniones mantenidas recientemente con técnicos de la Federació de Fogueres y con los concejales de Fiestas y de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante en distintas asambleas no han servido para tranquilizar a los festeros, al contrario. "Vamos a todas las asambleas y reuniones pensando que saldremos con soluciones y terminamos saliendo más preocupados", señala Álvarez, quien asegura que muchas comisiones siguen sin saber cómo podrán plantar sus hogueras o instalar sus racós.

El precedente del pasado ejercicio todavía pesa entre los colectivos. Varias asociaciones no conocieron hasta fechas muy próximas al inicio de las fiestas las condiciones definitivas para montar sus recintos. "Esperar hasta el 8 o el 9 de junio para saber cómo se planta es excesivo", apunta Álvarez.

Nuevas exigencias

Uno de los puntos que más rechazo está generando son las nuevas medidas de vallado y protección peatonal exigidas por el Ayuntamiento en algunos distritos. Las comisiones critican especialmente la obligatoriedad de instalar determinadas vallas de obra para proteger al peatón, las blancas y rojas rellenas de agua o arena, incluso en calles donde no existe tráfico rodado.

Nadie se niega a que haya regulación, es lógico que una Fiestas grande tengan normas de seguridad, pero tienen que ser coherentes con la realidad de las Hogueras Néstor Álvarez — Presidente de la hoguera Polígon de Sant Blai

Los festeros insisten en que no se oponen a reforzar la seguridad, pero sí cuestionan que las medidas se adopten sin diferenciar las características de cada ubicación. "Nadie se niega a que haya regulación, es lógico que una Fiesta grande tengan normas de seguridad, pero tienen que ser coherentes con la realidad de las Hogueras", sostiene Nestor Álvarez.

Detrás de esa crítica subyace un temor mayor, que las Hogueras pierdan parte de su esencia popular. Las comisiones consideran que algunas restricciones están modificando progresivamente la idiosincrasia de una celebración históricamente vinculada a la convivencia vecinal en la calle. "Da la sensación de que cada vez se inventa algo nuevo", lamenta Álvarez.

Muestra de apoyo desde Federació

Por su parte, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha indicado que ya ha mantenido conversaciones tanto con los representantes de las comisiones como con el Ayuntamiento de Alicante. Olivares explica que ya ha trasladado la preocupación de los festeros a la concejalía de Fiestas y al alcalde de Alicante.

Respaldo las reivindicaciones de las comisiones desde el sentido común y respetando siempre las medidas de seguridad David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

Olivares asegura que la federación respaldará las reivindicaciones de las comisiones "desde el sentido común y respetando siempre las medidas de seguridad", al tiempo que confía en que pueda abrirse una vía de diálogo que rebaje la tensión.