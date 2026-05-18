El homenaje a las víctimas del bombardeo del Mercado Central de Alicante se volverá a realizar por separado

La división sigue imperando. El aniversario del bombardeo sobre el Mercado Central de Alicante, que tuvo lugar el 25 de mayo de 1938 en el contexto de la Guerra Civil, se conmemorará a través de dos actos diferentes estos próximos días.

El primero lo convoca la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica. Se celebrará el sábado 23 de mayo en la plaza del mercado, oficialmente denominada 25 de Mayo debido a la fecha de los trágicos hechos, y tendrá lugar frente al memorial en el que se recuerda a las víctimas.

El acto comenzará a las 11 de la mañana y se organiza “contra las leyes de discordia”, en referencia a la Ley de Concordia aprobada hace dos años en las Cortes por parte del PP y de Vox; y “por la dignidad de las víctimas”, bajo el lema “verdad, justicia y reparación”, según se lee en el cartel difundido por los convocantes. Como cada año, los participantes depositarán flores en el memorial y habrá intervenciones de miembros de la Comisión Cívica y de Amnistía Internacional.

Conmemoración del bombardeo del Mercado Central de Alicante convocada por la Comisión Cívica. / Jose Navarro

A su vez, se prevé que tomen la palabra otras personas en nombre de otras entidades, aunque los convocantes aún no han cerrado la organización del acto. A su vez, desde la Comisión Cívica informan que han invitado a los grupos de izquierdas con representación en el Ayuntamiento de Alicante y también al equipo de gobierno, en manos del PP.

Discrepancia

Sin embargo, este será el tercer año en el que el recuerdo a las víctimas se celebrará por separado. El Ayuntamiento de Alicante organizará su propio acto el lunes 25 de mayo, coincidiendo con el aniversario, en el mismo lugar. Fuentes del ejecutivo municipal no han aclarado la hora ni la escaleta del homenaje, ni tampoco han hecho oficial la convocatoria.

En 2024, por primera vez, el Consistorio que preside el alcalde Luis Barcala celebró este acto al margen de la Comisión Cívica, que este año cumple su cincuenta aniversario y que tradicionalmente se ha encargado de organizar el homenaje.

Conmemoración del bombardeo del Mercado Central de Alicante convocada por el Ayuntamiento. / Héctor Fuentes

La unilateralidad del Ayuntamiento ha hecho que en estos dos últimos años el equipo de gobierno local se quede solo en la celebración, ya que los grupos de izquierdas han rechazado participar en él por discrepancias con las actuaciones en la política de memoria, tales como la eliminación de la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática o la retirada de subvenciones por parte de la Generalitat a entidades memorialistas.

Vox también se borró de las convocatorias alegando que en ambas concentraciones se buscaba “remover unos hechos lamentables de la historia con fines ideológicos”, según expresó en su momento la portavoz municipal, Carmen Robledillo.

En el bombardeo del 25 de mayo de 1938 murieron unos trescientos alicantinos bajo las bombas lanzadas por parte de la aviación fascista italiana, cuyo ejército era aliado del bando encabezado por Francisco Franco, que se convirtió en el dictador de España una vez finalizada la Guerra Civil.

Cabe recordar que el PP se borró de la convocatoria de la Comisión Cívica en la legislatura anterior, donde sí que participaron concejales de Ciudadanos, con quien Barcala compartía entonces el ejecutivo municipal.

Uno de los precedentes que evidencian la distancia entre el PP y la Comisión Cívica se vio en 2013, cuando se cumplía el 75 aniversario del bombardeo y se instaló el memorial que recuerda a las más de 300 víctimas luciendo la palabra “fascista”, en referencia a la aviación italiana responsable, tras la negativa inicial del Ayuntamiento de Alicante (entonces gobernado por Sonia Castedo) a incluirla.