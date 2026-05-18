La huelga de médicos provoca la anulación de consultas no urgentes en los hospitales de la provincia de Alicante

La nueva semana de huelga de médicos, la cuarta en lo que va de año, arranca en los hospitales de la provincia de Alicante, como el Doctor Balmis o el de Sant Joan, con la anulación de consultas no urgentes y de algunas operaciones. Así lo explican fuentes sanitarias consultadas. Esta movilización se suma a un acumulado cerca de 270.000 citas canceladas desde diciembre, mes en el que también hubo paros en la semana del puente, en todo el territorio autonómico. Solo en las jornadas de protesta de abril fueron 26.000 los actos médicos afectados en la provincia de Alicante. El comité de huelga acaba de informar que tienen previsto reunirse en los próximos días con la Conselleria de Sanidad.

Médicos de hospitales alicantinos explican que "tenemos establecidos unos servicios mínimos del 75 % que consideramos claramente abusivos. Tanto en consultas externas como en hospitalización, estos servicios mínimos obligan a priorizar exclusivamente la atención urgente y no demorable. El seguimiento de la huelga está siendo elevado, por lo que muchos profesionales están asumiendo no solo los casos urgentes de sus propias consultas, sino también los de otros compañeros".

Manifestación el miércoles entre el Mercado Central y la Casa de las Brujas con el lema "¡Trae tu bata y tu maleta, que nos echan!"

Aplazamientos

Según añaden, esto está provocando la anulación de numerosas consultas que, aunque necesarias, pueden aplazarse al no tratarse de situaciones de atención inmediata. En general, "los pacientes están mostrando comprensión ante la situación y entienden las reivindicaciones del colectivo médico. La realidad es que, con unos servicios mínimos tan altos, el derecho a huelga queda muy limitado. Los pocos profesionales que pueden secundarla están centrando su actividad únicamente en la atención urgente, no demorable y preferente", afirman.

Compañeros de otras organizaciones que no participan de la convocatoria del Sindicato Médico CESMCV explican que "cuando hay concentraciones y bajan un montón para la huelga, les ponen bastante mínimos. Ellos hacen presión de otras formas porque, aunque estén a mínimos, atienden lo imprescindible. La lista de espera puede aumentar y hay intervenciones quirúrgicas que no se hacen".

La cuarta huelga médica semanal del año ha comenzado este lunes en la Comunidad Valenciana con un seguimiento que los convocantes cifran en "cerca de un 90 % teniendo en cuenta que los mínimos en los hospitales son de un 75 % y 100 %", y en Atención Primaria, del 50 %". Sin embargo, la Conselleria de Sanidad lo establece en un 11,65% en la provincia de Alicante, un 6,48 % en la de Valencia y un 3,54 % en la de Castellón. La media autonómica sería del 7,96%.

Concentración de médicos en el Hospital de Manises, este lunes / INFORMACIÓN

Menos sobrecarga

La nueva semana de huelga médica, a la que están convocados los médicos de toda España y que se desarrolla del 18 al 22 de mayo, tiene como objetivo reclamar más personal facultativo, mejoras laborales y profesionales, y menos sobrecarga asistencial, ante la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad. Entre sus reclamaciones, figura un marco normativo que "dignifique" la profesión médica, regule de manera justa las jornadas laborales y limite la carga asistencial a unos médicos y facultativos que se sienten "agotados, maltratados y desprotegidos" por un sistema sanitario público que aseguran que está en una situación "crítica".

Ante las puertas de varios hospitales de la Comunidad ha habido este lunes concentraciones de facultativos, como en La Fe de València, donde lo han hecho junto a figuras de "médicos quemados", con llamas dibujadas a su alrededor, y una pancarta con la frase "Tu salud es mi trabajo y si ahogan mis derechos ¡no puedo hacerlo bien, carajo!'"

Cartel de la manifestación de médicos que tendrá lugar este miércoles en Alicante / INFORMACIÓN

Concentraciones

También ha habido movilización de médicos con sus batas y sus fonendoscopios colgados del cuello a las puertas del Hospital de Manises o ante el Hospital General de València, donde se ha coreado el lema "No es vocación, es explotación".

En la provincia de Alicante los paros se celebrarán el miércoles por la mañana ante los centros hospitalarios y de Atención Primaria -hoy también han tenido lugar en el departamento de Dénia-. En Alicante habrá una manifestación este miércoles a las 18:30 horas, que partirá desde el Mercado Central hasta la sede del Consell en la Casa de las Brujas con el lema "¡Trae tu bata y tu maleta, que nos echan!"

Coincidirá con el acto central en València, una manifestación cuyo punto de encuentro será el Palau de la Generalitat. Asimismo, está previsto llevar a cabo concentraciones ante los centros médicos de Castellón.

Las medidas para reclamar un estatuto marco para la profesión y la mejoras en sus condiciones laborales han dejado en total 269.528 pacientes sin atender en la Comunidad Valenciana en los últimos meses. Actos médicos suspendidos durante los paros de diciembre, febrero, marzo y abril. De ellos, 101.925 son citas aplazadas en consultas externas, 34.609 en técnicas, 3.346 en cirugías y 129.648 en Atención Primaria.