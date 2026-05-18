¿Quién es tu influencer favorito de Alicante? Ya puedes votar en los Premios Laik

INFORMACIÓN y Prensa Ibérica celebran los I Premios Laik, una iniciativa que nace para poner en valor el talento de los influencers y creadores de contenido de la provincia de Alicante. En un momento en el que las redes sociales marcan tendencia, generan conversación y conectan a miles de personas cada día, estos galardones reconocen a quienes inspiran, entretienen y crean comunidad a través del entorno digital.

Esta primera edición cuenta con once categorías y los ganadores se darán a conocer el próximo 28 de mayo con una gala que se celebrará en un entorno junto al mediterráneo: Puntapiedra. Además de los premios decididos por un jurado experto, el público tendrá un papel protagonista con el galardón al Influencer del Año x INFORMACIÓN, que será elegido mediante voto popular como el favorito de los alicantinos.

La votación arranca hoy, 19 de mayo, y permanecerá abierta hasta el 26 de mayo, ambos días incluidos. Durante este periodo, los lectores pueden participar para decidir qué influencer o creador digital merece alzarse con este reconocimiento especial dentro de los Premios Laik.

Cómo votar al Influencer del Año x INFORMACIÓN

Participar en la votación es muy sencillo. Solo hay que entrar en la web habilitada para la votación, y emitir el voto por los creadores favoritos.

Cada usuario podrá votar hasta a tres influencers distintos por día, lo que permitirá apoyar a varios perfiles durante todo el periodo de participación.

Un premio elegido por los alicantinos

El premio al Influencer del Año x INFORMACIÓN busca reconocer a quienes han logrado generar una comunidad fiel, conectar con miles de personas y convertirse en referentes digitales desde la provincia de Alicante.

Humor, moda, gastronomía, viajes, salud, deporte, belleza, lifestyle, motor, influencia local o marketing digital son algunos de los ámbitos representados en esta primera edición. Todos ellos forman parte de un ecosistema digital cada vez más amplio, en el que los creadores de contenido tienen capacidad para inspirar, recomendar, entretener y movilizar a sus comunidades.

El ganador del Influencer del Año x INFORMACIÓN se dará a conocer durante la gala de los I Premios Laik 2026, que se celebrará el próximo jueves 28 de mayo en Puntapiedra. La cita reunirá a nominados, jurado, creadores de contenido y representantes del ámbito digital en una noche dedicada al talento online de la provincia.

Sorteo en Instagram para asistir a los Premios Laik

INFORMACIÓN pondrá en marcha, también a partir de hoy, un sorteo en Instagram para asistir gratis a la gala de los Premios Laik.

Para participar, hay que compartir el reel del sorteo en stories, seguir la cuenta de INFORMACIÓN en Instagram y dejar un comentario mencionando a la persona con la que asistirías a la gala.

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Con esta iniciativa, INFORMACIÓN y Prensa Ibérica buscan reconocer el crecimiento y el impacto de la creación de contenido digital en la provincia de Alicante.