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Solidaridad

Jornada de donación de sangre en el Club de Regatas de Alicante

La campaña tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo en las instalaciones de la entidad deportiva, en horario de 16:00 a 21:00 horas, en colaboración con el Centro de Transfusión

Nueva campaña de donación de sangre el miércoles en el Club de Regatas de Alicante

Nueva campaña de donación de sangre el miércoles en el Club de Regatas de Alicante / Pepe Marin

J. Hernández

J. Hernández

El Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana (CTCV) y el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) suman fuerzas el próximo miércoles 20 de mayo en una nueva campaña de donación de sangre. La jornada se desarrollará en las instalaciones del club náutico con un horario de tarde, de 16:00 a 21:00 horas, con el objetivo de facilitar la participación tanto de los socios y sus familiares como de todos los alicantinos que deseen participar.

Para premiar y agradecer este gesto altruista, se sorteará tres cenas para dos personas entre todos los donantes que participen en el restaurante Poniente.

270 donaciones

La provincia de Alicante necesita diariamente más de 270 donaciones de sangre para garantizar el suministro de sangre a los hospitales y cubrir las necesidades de los pacientes oncológicos, hematológicos, intervenciones quirúrgicas, partos o personas que han sufrido accidentes graves.

Al tratarse de un tejido que no se puede fabricar, la donación es el único camino para salvar vidas en muchísimas situaciones. La sangre es el motor del día a día de un hospital.

Cartel de la jornada para donar sangre en el Real Club de Regatas Alicante

Cartel de la jornada para donar sangre en el Real Club de Regatas Alicante / INFORMACIÓN

Relevo generacional

Javier Romero Requena, presidente del Real Club de Regatas de Alicante, ha manifestado el orgullo que supone para la entidad acoger este evento: "Desde el RCRA no solo promovemos el deporte y la vida saludable, sino también el compromiso con nuestra sociedad. Invitamos a todos nuestros socios, familiares y vecinos de Alicante a sumarse a esta causa. Ser donante es un auténtico privilegio que demuestra que gozamos de buena salud y que tenemos la oportunidad directa de ayudar a quienes más lo necesitan. Con esta jornada, el club abre sus puertas a la solidaridad, unidos con el firme compromiso de salvar vidas”.

Por su parte, la doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del Centro de Transfusión en Alicante, ha agradecido la implicación del club y ha remarcado la importancia de abrir nuevos puntos de donación.

"La colaboración del Real Club de Regatas de Alicante es fundamental para acercar la donación a la ciudadanía y, especialmente, para concienciar a los más jóvenes. Necesitamos asegurar el relevo generacional de los donantes que, por edad o salud, ya no pueden hacerlo. Donar sangre es un procedimiento rápido, seguro y de un valor incalculable: en apenas 30 minutos, un solo gesto puede salvar hasta tres vidas".

Requisitos

Desde el Centro de Transfusión recuerdan que los requisitos para donar sangre son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Asimismo, animan a toda la ciudadanía a acudir el miércoles 20 de mayo al Club de Regatas, recordando que cada gota cuenta para mantener las reservas necesarias en los hospitales

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Durante todo el horario de la campaña, un equipo médico y de enfermería estará a total disposición de los asistentes para resolver cualquier duda o realizar las consultas personales necesarias.

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