Un coche calcinado en la AP-7 tras chocar contra otro a la altura de La Vila Joiosa: hay heridos y más de 6 kilómetros de retenciones
El tráfico arranca la semana con congestiones hacia Valencia, accidentes y múltiples obras activas en varios puntos de la provincia
La semana ha comenzado con problemas de tráfico en varios puntos de la provincia de Alicante. La Dirección General de Tráfico mantiene activas más de una treintena de incidencias entre retenciones, obras, obstáculos y accidentes, con especial complicación en la AP-7, la A-70 y la N-332.
Uno de los puntos más afectados a primera hora es la AP-7 en dirección Valencia. Se registran retenciones entre Ballestera y Plans, desde el kilómetro 676 al 661,3, debido a circulación irregular y a un obstáculo fijo que obliga además al cierre del arcén. Un vehículo incendiado a la altura de La Vila Joiosa, en sentido Benidorm, tras colisionar contra otro turismo ha provocado retenciones. Las primeras informaciones apuntan a que ha habido heridos en ese accidente de tráfico.
También la A-70 vuelve a concentrar tráfico lento en el entorno de Fontcalent. La circulación es irregular entre los kilómetros 21 y 19 en sentido Valencia, una zona donde además hay obras activas con cortes móviles previstos hasta mañana entre Fontcalent y Bacarot.
La N-332 presenta igualmente complicaciones en Torrevieja, con retenciones en ambos sentidos entre los kilómetros 54 y 57,7, además de un obstáculo fijo detectado en el kilómetro 52,8.
Obras por toda la provincia
La jornada está marcada además por numerosas obras repartidas por toda la red viaria provincial. En la A-7 hay varios carriles cerrados en el tramo entre Alcoy e Ibi y también en los túneles de Alcoy, mientras que en la AP-7 continúan trabajos en el túnel entre l’Olla y Calp, donde permanece cortado el carril izquierdo hasta comienzos de junio.
Las incidencias también afectan a carreteras secundarias y comarcales. Se han detectado obstáculos en Banyeres de Mariola y un accidente en la N-340 a la altura de Torrellano.
Aunque la mayoría de incidencias están catalogadas por Tráfico como de nivel gris o amarillo, la acumulación de obras, cierres parciales y aumento de circulación está ralentizando varios accesos estratégicos de la provincia.
El arranque de semana coincide además con desplazamientos laborales y tráfico habitual de entrada hacia Alicante y conexiones costeras, especialmente en vías muy transitadas como la A-70, la AP-7 y la N-332.
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