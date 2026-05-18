Asociaciones organizan una "marcha modernista" para celebrar la "salvación" del antiguo cine Ideal de Alicante

Que el Ideal “vuelva a formar parte de la vida cultural y social de la ciudad”. Es lo que piden las entidades Unir Alacant, Salvem l'Ideal y Salvem el Nostre Patrimoni después de que el Ayuntamiento haya denegado la licencia para convertir el antiguo cine, considerado Bien de Relevancia Local, en un hotel.

La negativa del informe técnico emitido desde la máxima institución municipal no ha paralizado las exigencias para que el inmueble tenga un uso exclusivamente cultural. Este domingo, las tres entidades citadas han convocado una “marcha modernista” que comenzará a las 11 de la mañana frente al antiguo cine, en la avenida de la Constitución, y en el que los participantes están llamados a asistir vestidos con indumentaria del siglo pasado, cuando se inauguró el equipamiento cultural.

Las mismas asociaciones, que también solicitan que el Ideal sea declarado Bien de Interés Cultural, celebran que, según ellos, “la movilización ciudadana ha sido decisiva para evitar la destrucción del mejor ejemplo de la arquitectura cinematográfica valenciana”.

En este sentido, el lema del acto será “yo salvé el Ideal”, y piden “no desfallecer en lo que queda por hacer en defensa del patrimonio de Alicante”. La marcha partirá del antiguo cine y contará con el acompañamiento musical de la Big Band de la SCD Carolines, que tocará música de la época. Además, participarán profesores y alumnos de las academias de baile Lindy Hop The Nest y The Lemon Swing.

Reunión con el Ayuntamiento

Por otra parte, Salvem l'Ideal, Unir Alacant y Salvem el Nostre Patrimoni han solicitado vía registro una reunión con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Peral, para “hablar del futuro del cine Ideal”. Las entidades entienden que la denegación de la licencia “es una buena oportunidad para recuperar el uso cultural” que el antiguo equipamiento tuvo entre 1925 y 2002.

El Ayuntamiento, a través de Villar, ha asegurado la existencia de “varios proyectos culturales que podrían encajar perfectamente” en el inmueble, aunque no ha hecho concreciones al respecto.