El motivo por el que los profesores han escogido el verde como color de su huelga

El verde no es casual. Si los profesores salen a la calle vestidos de ese color es porque están apelando a uno de los símbolos más reconocibles de las protestas educativas en España: la Marea Verde.

El movimiento empezó a popularizarse durante las movilizaciones contra los recortes en educación pública, especialmente en Madrid a partir del curso 2011/2012. Las camisetas verdes, con lemas en defensa de la escuela pública, se convirtieron entonces en una imagen colectiva fácil de identificar: docentes, familias y alumnos bajo un mismo color.

Desde entonces, el verde quedó asociado a una idea concreta: defender la educación pública no sólo como una reivindicación laboral del profesorado, sino como una causa social. Por eso, cuando ahora los docentes de la Comunitat Valenciana lo recuperan en la huelga indefinida, no están estrenando un símbolo; están conectando su protesta con una tradición de más de una década.

En la Comunitat Valenciana, la huelga afecta al personal docente no universitario de los centros públicos de titularidad de la Generalitat y arrancó el 11 de mayo. Las manifestaciones de estos días han sido descritas precisamente como una “marea verde”.

La marea verde en la manifestación en València la pasada semana. / INFORMACIÓN

El verde funciona además porque es un color muy visual: en camisetas, pancartas o concentraciones permite convertir una protesta dispersa en una imagen unitaria. En una huelga educativa, esa estampa transmite comunidad, continuidad y defensa de lo público.

También tiene una lectura simbólica evidente. El verde se asocia a esperanza, futuro y crecimiento, conceptos que encajan con el lenguaje de la escuela. Pero su fuerza real no viene tanto de la psicología del color como de la memoria colectiva: en España, ver una multitud docente vestida de verde remite automáticamente a la defensa de la educación pública.

Por eso la elección del color es también un mensaje político y social. Los profesores no sólo protestan por salarios, ratios, plantillas o carga burocrática; quieren situar el conflicto en un marco más amplio: qué modelo de escuela pública se quiere sostener y con qué recursos. En Alicante, por ejemplo, la protesta ha entrado en su segunda semana con nuevas movilizaciones y apoyo del alumnado.