El Obispado de Alicante presume de la aportación de la Iglesia a la economía española

Según la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España correspondiente a 2024, por cada euro que invierte la institución eclesiástica en su misión pastoral, social y cultural se generan 1,65 euros en la economía española. Una aportación de la que presumió la Diócesis Orihuela-Alicante durante el primer encuentro institucional celebrado con el Colegio de Economistas con el objetivo de "abrir un canal de diálogo y cooperación estable entre ambas entidades en los ámbitos social, económico y cultural".

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la transparencia en la gestión económica de la Iglesia.

Revista Nuestra Iglesia

En este sentido, se presentó la revista Nuestra Iglesia, publicada anualmente con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, en la que se recoge tanto la actividad pastoral y social de la diócesis como el detalle de ingresos y gastos, reflejando así el compromiso de rendición de cuentas ante la sociedad.

La representación diocesana estuvo encabezada por el obispo de Orihuela-Alicante, monseñor José Ignacio Munilla, acompañado por el vicario general, Don Bienvenido, y el ecónomo diocesano, Don Félix Tormo. Por parte del Colegio de Economistas participó su decano, Francisco Menárguez García, junto a miembros de la junta de gobierno y profesionales del sector.

Durante la apertura del acto se agradeció la acogida del Colegio de Economistas y se destacó la importancia de fomentar espacios de encuentro que permitan impulsar proyectos comunes orientados al servicio de la sociedad. En el transcurso de la jornada, los asistentes pudieron visualizar posteriormente un vídeo en el que se mostró "la amplia labor social y pastoral que realiza la Iglesia en la diócesis de Orihuela-Alicante, así como su impacto humano, económico y cultural en el territorio".

Otra imagen del mismo encuentro / INFORMACIÓN

Munilla pide marcar la X

La jornada sirvió también para explicar la campaña “Por Tantos”, actualmente en marcha con motivo de la declaración de la renta, mediante la cual los contribuyentes pueden destinar libremente el 0,7 % de su IRPF a la Iglesia Católica marcando la casilla 105. Se incidió especialmente en que marcar la X de la Iglesia no supone pagar más ni recibir menos y que además es compatible con la casilla destinada a otros fines sociales.

En su intervención, el obispo Munilla profundizó en el fundamento ético y jurídico del sistema de asignación tributaria, subrayando que se trata de una expresión de libertad y corresponsabilidad social.

Asimismo, destacó el modelo de solidaridad interna de la Iglesia, gracias al cual los recursos obtenidos contribuyen al sostenimiento de la diócesis con menos medios y al mantenimiento de numerosas iniciativas pastorales y sociales.

Providencia

Y quiso poner en valor también algunas acciones menos visibles pero fundamentales en la vida de la Iglesia, "como el acompañamiento espiritual y humano a las personas que sufren, la escucha y atención pastoral, así como la labor de los Centros de Orientación Familiar y otros proyectos destinados a ayudar a familias, jóvenes y personas vulnerables como el Cottolengo y la Comunitá Cenacolo situada en Ibi, que sostienen su actividad gracias a la Providencia y a la generosidad de muchas personas, sin recibir ayudas económicas estatales", según se explica en un comunicado enviado por la oficina de prensa de la Diócesis.

El encuentro concluyó reafirmando la voluntad compartida de seguir fortaleciendo la colaboración entre la diócesis y el Colegio de Economistas en favor del bien común y del desarrollo social de la provincia de Alicante.