Una plataforma digital para mejorar la respuesta de los bomberos a las emergencias en Alicante

Una herramienta para mejorar la gestión y la respuesta ante las emergencias. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado una iniciativa para “modernizar” el cuerpo municipal de bomberos con la licitación de una plataforma software que cuenta con un presupuesto de 70.000 euros y con la que se pretende optimizar el servicio.

De esta manera, Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), dispondrá, una vez se lleve a cabo la contratación, de una herramienta que supondrá “un salto cualitativo en la organización interna, la explotación de datos y la mejora continua de sus procedimientos operativos”.

La convocatoria se aprobará este martes en la Junta de Gobierno Local y la promueven las concejalías de Nuevas Tecnologías y Seguridad, dirigidas respectivamente por los ediles Antonio Peral y Julio Calero. En concreto, el objetivo es “poder ofrecer una respuesta más eficiente ante una emergencia y centralizar la información en una única herramienta” que “facilitará la toma de decisiones en el Speis con un nuevo modelo coordinado, basado en datos actualizados una información accesible, transparente y precisa, explican desde el Consistorio que preside el alcalde Luis Barcala.

Más ventajas

Desde la máxima institución municipal también aseguran que la herramienta contribuirá a “avanzar en la gestión del personal, facilitando el seguimiento de turnos de guardias, disponibilidad, formación y capacidades operativas”, además de “reforzar la eficiencia organizativa de los recursos humanos disponibles en cada momento.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, cree que con el nuevo instrumento se ofrecerá “una respuesta más eficaz y de mayor calidad a la ciudadanía con un modelo más moderno, eficiente y preparado para afrontar” los retos.

El Ayuntamiento ha defendido su gestión vinculando esta nueva iniciativa a la adquisición del concurso para incorporar 10 vehículos especializados para bomberos por 2,7 millones de euros, que se llevó a cabo en el anterior mandato; y de otros dos todoterreno por 125.000. Por otra parte, el Consistorio recuerda el suministro de 290 trajes contra incendios por casi 600.000 euros y las obras de renovación del parque Jesús González Soria, en la avenida Jaime II, por algo más de 400.000 euros, aunque estas reformas llegaron con cinco meses de retraso, con un precio final superior al inicialmente previsto y tras diversas críticas.