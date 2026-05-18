El PP acelera el cierre de la comisión del bono comercio tras blindar a Baño y dejar fuera a Mazón

La comisión de investigación del caso Baño en la Diputación de Alicante ha quedado este lunes prácticamente liquidada en apenas un cuarto de hora. La tercera sesión, convocada para escuchar a cuatro alcaldes y exalcaldes socialistas que ya habían anunciado que no acudirían hasta que compareciera Carlos Mazón, ha terminado sin comparecencias, sin el PSOE dentro de la sala y sin nuevas declaraciones previstas. El gobierno provincial del PP encamina ahora el cierre del órgano con una última reunión de conclusiones que quiere elevar al pleno ordinario del próximo 3 de junio.

La escena ha vuelto a reflejar el funcionamiento de una comisión que nació para esclarecer la relación de la Diputación con el caso de los bono comercio investigado en los juzgados, pero que ha avanzado entre reproches cruzados, sesiones blindadas y escaso margen para el interrogatorio político. Los medios tampoco han podido acceder al interior de la sala, como ya ocurrió el pasado miércoles durante la comparecencia de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme. Entonces, Baño leyó una defensa escrita y no aceptó preguntas.

Esta vez, la reunión ha coincidido además con una nueva jornada de protesta del profesorado. El ruido de la movilización ha obligado finalmente finalmente a permitir la entrada de la prensa al edificio para recoger declaraciones de los grupos, aunque no para seguir la comisión. Dentro, la sesión se ha resuelto casi antes de empezar.

No tiene sentido alargar esta pantomima; se aportará un informe de conclusiones Ana Serna — Vicepresidenta de la Diputación de Alicante (PP)

Los citados eran Vicente Arques, alcalde de l’Alfàs del Pi y portavoz socialista en la Diputación; Rubén Alfaro, alcalde de Elda y secretario general provincial del PSPV; Toni Francés, alcalde de Alcoy y exportavoz socialista; y Carlos González, exalcalde de Elche. Todos comunicaron que no acudirían mientras no comparezcan antes Mazón y otros responsables políticos que el PSOE considera claves para explicar el origen del modelo investigado.

La presidenta de la comisión y vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna, ha asegurado que a los socialistas “no les interesa esclarecer la verdad”. La dirigente del PP ha sostenido que los alcaldes estaban incluidos en un calendario aprobado por la comisión y ha negado que su grupo se haya opuesto a citar a Mazón o Juanfran Pérez Llorca. “En ningún caso nos hemos negado a que comparezcan Mazón, Pérez Llorca o Toni Pérez”, ha insistido.

El desenlace, en cualquier caso, será otro. Serna ha anunciado que, con los grupos que han permanecido en la comisión, Compromís y Vox, se ha decidido no alargar más el órgano. “No tiene sentido alargar esta pantomima”, ha dicho la vicepresidenta provincial, que ha avanzado una última reunión para presentar un informe de conclusiones y cerrar la comisión. En la práctica, la Diputación acelera el carpetazo político sin haber escuchado a Mazón, sin haber permitido preguntas a Baño y sin agotar las comparecencias reclamadas por la oposición.

Valoramos otras opciones más allá de la Diputación porque esto no puede quedar aquí Raúl Ruiz — Diputado del PSOE en la Diputación de Alicante

El PSOE, que ya abandonó la sesión a la que acudió Baño y este lunes no ha participado en la reunión, ha acusado al PP de convertir la comisión en una “farsa”. El diputado provincial Raúl Ruiz ha manifestado que el caso afecta a “un expresidente del PP” y al entorno popular y ha cuestionado qué relación tienen con ese núcleo los alcaldes socialistas citados. A su juicio, el PP ha utilizado la comisión como “coartada” para que Baño construyera una defensa política antes de declarar ante el juez.

Ruiz ha advertido de que las conclusiones “no merecerán credibilidad” si no se entrega la documentación reclamada y si no comparecen “los dos protagonistas del escándalo”, en referencia a Mazón y Baño. El PSOE asegura que estudia otras vías fuera de la Diputación porque, según el diputado socialista, “esto no se puede quedar aquí”.

Hay muchas cosas que investigar a las que se niegan y lo haremos por otra vía Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

Compromís ha mostrado una posición distinta. Su portavoz, Ximo Perles, ha adimitido que la participación directa de la Diputación en la gestión de los bono comercio puede ser limitada, porque la institución financiaba la parte que llegaba al comercio y al usuario, no la gestión investigada judicialmente. Pero ha acusado al PP de ceñirse a una lectura “ortodoxa” para no entrar en otros asuntos que considera relevantes.

Perles ha puesto el foco en Alicante Gastronómica y ha preguntado por el destino de cerca de 200.000 euros abonados por comercios por el alquiler de estands. “¿Dónde han ido a parar ese dinero?”, ha planteado. Compromís llevará el debate al pleno y pedirá información a la Cámara.

Lo ocurrido evidencia un circo mediático y un intento de oportunismo Gema Alemán — Portavoz de Vox en la Diputación de Alicante

Vox ha respaldado el cierre y ha cargado contra el PSOE. Su portavoz, Gema Alemán, ha acusado a los socialistas de falta de “rigor, profesionalidad y ética” por impulsar la comisión, abandonar la comparecencia de Baño y no acudir este lunes a través de sus alcaldes. Alemán ha expresdo que lo ocurrido evidencia “un circo mediático” y “un intento de oportunismo” para conseguir titulares.

La comisión se encamina así a su final después de solo tres sesiones. La primera sirvió para constituir el órgano y aprobar el plan de trabajo impulsado por el PP. La segunda, celebrada el pasado miércoles, quedó marcada por la comparecencia a puerta cerrada de Baño, que leyó una defensa escrita y no aceptó preguntas. La tercera, este lunes, apenas ha durado quince minutos y ha dejado la investigación pendiente solo de unas conclusiones.