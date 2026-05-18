Primer retraso en la obra de la Estación Central de Alicante: la excavación del túnel se pospone sin fecha fija

Sin fecha el inicio de las excavaciones. Desde la Conselleria de Infraestructuras, dirigida por Vicente Martínez Mus, reconocen que los trabajos previstos en la avenida de Salamanca, frente a la estación de tren de Alicante, para alargar el túnel y conectar la futura Estación Central con Luceros no se iniciarán durante este mes de mayo.

El pasado 10 de abril, en una visita institucional liderada por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acompañado también por el conseller Mus y por los concejales Antonio Peral (Urbanismo) y Carlos de Juan (Movilidad), el Consell se comprometió, a través de los técnicos, a iniciar las excavaciones en este mes de mayo.

Sin embargo, más de un mes después de aquel pronóstico, en la Conselleria de Infraestructuras admiten que estas obras, que constituyen la fase más crítica del proyecto, “aún no han empezado”. El motivo es que “la excavación de la zona previa ha encontrado materiales más duros”, un hecho que “entraba dentro de las posibilidades”. La previsión actual para iniciar las excavaciones no es segura, aunque desde el departamento de la Generalitat calculan que podrán empezar en aproximadamente un mes. “Dependerá de cuanto se alargue la fase anterior”, reconocen.

Un proceso complejo

En la visita del pasado 10 de abril, los técnicos encargados de llevar a cabo la obra explicaron la “complejidad” de los trabajos, especialmente los relacionados con las perforaciones en la avenida de Salamanca, una de las principales arterias de Alicante.

Se trata del inicio de la excavación de 72 metros bajo la avenida Salamanca, conectando con la avenida de la Estación, para construir el túnel subterráneo que facilite la llegada de tranvías desde Luceros y que contribuya a la intermodalidad de la futura estación, tal como pretenden desde el Consell.

Las obras, según los técnicos, no implicarán el cierre del tráfico, la desviación del colector antirriadas o la afectación de elementos protegidos del entorno, como los ficus o el antiguo refugio de la Guerra Civil. Los trabajadores descenderán 14 metros y los avances horizontales se harán con la ayuda de unos pivotes que sostendrán el terreno hasta alcanzar los 72 metros y conectar con el túnel existente.

El tiempo de ejecución, explicaban, será de tres o cuatro meses, aunque esto “dependerá mucho del tipo de terreno”, en referencia a la dureza de los materiales con los que se vayan topando los trabajadores durante la excavación, como ha sido el caso. La intención, dijeron los técnicos a principios de abril, es “hacer compatible la obra con la vida de la ciudad”, ya que “no se puede cortar esta gran avenida”.

Controles

Para que estos trabajos se desarrollen con la menor incidencia posible se ha establecido “un sistema de auscultación muy potente”, según los técnicos de la Generalitat. Se trata de aparatos colocados en fachadas que miden las deformaciones del terreno y las vibraciones y cuya información se envía “automáticamente” a una estación topográfica que está activa “las 24 horas del día”. De esta manera, “si se detecta algún parámetro que excede de lo previsto automáticamente, llegan los avisos”.

En cuanto a la funcionalidad de la futura estación, que tendrá 300 metros de longitud y 40 de ancho, dos andenes y las vías, contará también con dos entradas, una en la avenida Salamanca y otra adyacente a la zona de Alipark. Y dispondrá, además, de “dos grandes vestíbulos” y una pasarela que los unirá y “conectará con la futura estación de autobuses, de forma que cuando un viajero entre en la estación pueda circular por el interior sin tener que salir a la superficie”.

Llorca definió el proyecto como “clave” para la movilidad de Alicante. “Aquí se podrá coger el TRAM, el tren y la línea de autobuses”, y se mostró “satisfecho” por ver que las obras “funcionan bien”, expresando además su “confianza” en cumplir los plazos. El pronóstico de la Generalitat es finalizar la totalidad de los trabajos en enero de 2029, aunque este plazo lo establecieron antes del último contratiempo. El presupuesto total de la obra es de 102 millones de euros.