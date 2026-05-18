La Aemet no descarta más tormentas en Alicante: riesgo de chubascos y temperaturas de hasta 28 grados

La semana arranca en Alicante con un tiempo más cambiante de lo que puede parecer a primera hora. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes 18 de mayo un cielo poco nuboso en buena parte de la provincia, pero con nubosidad de evolución durante el día en el interior, donde por la tarde no se descartan chubascos ocasionales acompañados de tormenta.

La provincia intenta recuperar la calma tras los chaparrones, tormentas y granizadas que marcaron la jornada de ayer en algunas zonas. Este lunes, el escenario será menos adverso, pero no completamente estable: la Aemet mantiene la posibilidad de nuevos chubascos ocasionales por la tarde, sobre todo en el interior.

El día comenzará con predominio de cielos poco nubosos en buena parte de Alicante y del litoral. Sin embargo, con el avance de las horas crecerá nubosidad de evolución diurna en las comarcas interiores, donde podrían repetirse algunos episodios tormentosos, aunque de forma más dispersa y ocasional que los registrados el día anterior.

La probabilidad de que esas precipitaciones alcancen la costa es baja, pero la Aemet no la descarta por completo. En la franja litoral, el tiempo será en general más estable, con más claros, temperaturas en ligero ascenso y viento flojo de dirección variable durante buena parte del día.

Por la tarde tenderán a imponerse los vientos de componente sur y este, con intervalos moderados en el litoral. Será, por tanto, un lunes de aparente calma en la costa, pero con la atención puesta de nuevo en el interior, donde la evolución de las nubes puede volver a dejar tormentas.

El tiempo en Alicante

Alicante capital mantiene este lunes el cielo pendiente de posibles lluvias tras las tormentas y granizadas de ayer en la provincia. La Aemet eleva la probabilidad de precipitación al 80% por la mañana y al 85% entre el mediodía y la tarde, aunque el riesgo desaparece ya hacia la tarde-noche.

Las temperaturas serán suaves, con 14 grados de mínima y 23 de máxima. El viento soplará de sur por la mañana y girará a sureste por la tarde, con rachas de hasta 35 km/h, mientras que la humedad seguirá alta y dejará una sensación algo cargada en algunos momentos.

El tiempo en Elche

Elche tendrá este lunes un inicio más tranquilo, con apenas un 10% de probabilidad de lluvia por la mañana, pero el riesgo aumenta de forma clara entre el mediodía y la tarde, cuando la Aemet eleva la probabilidad de precipitación al 55%.

Las temperaturas subirán hasta los 26 grados, con mínima de 12, por lo que el ambiente seguirá siendo cálido pese a la inestabilidad. El viento soplará de sureste por la mañana, rolará a sur por la tarde y quedará más flojo de noche, con humedad alta y un índice ultravioleta de 7 si se abren claros.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un lunes inestable, sobre todo durante la primera mitad del día, con el cielo más cerrado y posibilidad alta de lluvia hasta media tarde. La situación tenderá a mejorar al final de la jornada, cuando la previsión ya apunta a una tarde-noche mucho más tranquila.

El ambiente será suave, con temperaturas entre los 15 y los 21 grados, sin calor acusado y con sensación húmeda junto al mar. El viento de componente sur y suroeste puede notarse en algunos momentos en la fachada litoral, especialmente en zonas abiertas de la costa.

El tiempo en Elda

Elda vivirá un lunes variable, con más claros al inicio y una mayor probabilidad de chubascos durante las horas centrales del día. La previsión apunta a un riesgo moderado de lluvia por la tarde, en una jornada en la que las nubes de evolución pueden ganar protagonismo en el interior.

Las temperaturas subirán hasta los 25 grados, con mínima de 10, así que el ambiente será cálido durante el día pero con contraste térmico respecto a primera hora. El viento de sureste puede soplar algo más vivo por la tarde, con rachas que rondarán los 35 km/h.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un lunes con tiempo algo inestable, aunque el tramo más delicado llegará entre el mediodía y la tarde, cuando aumentará la posibilidad de lluvia. La mañana apunta a ser más tranquila y, hacia la noche, la previsión mejora con claros y sin apenas riesgo de precipitación.

Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 23 grados, con ambiente suave en la costa y sensación húmeda por momentos. El viento de componente sur puede notarse en el litoral, con rachas de hasta 40 km/h, antes de aflojar al final del día.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá un lunes bastante cálido, con temperaturas que llegarán hasta los 28 grados y una mínima de 13. La mañana será estable y con claros, pero entre el mediodía y la tarde aumenta la posibilidad de algún chubasco ocasional, antes de que el cielo vuelva a abrirse hacia la noche.

El viento de sur ganará algo de fuerza en las horas centrales, aunque sin grandes complicaciones. La humedad subirá al final del día, por lo que la sensación puede cambiar bastante entre el calor seco de las horas centrales y un ambiente más cargado por la noche.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá un lunes claramente inestable, con probabilidad alta de lluvia tanto por la mañana como durante la tarde. En una zona de interior y a más altitud, las nubes de evolución pueden dejar chubascos más persistentes que en otros puntos de la provincia, aunque la previsión mejora ya de cara a la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 23 grados, con un contraste notable entre primera hora y las horas centrales. El viento ganará fuerza por la tarde, con rachas que pueden alcanzar los 45 km/h, así que la sensación será más desapacible si coinciden lluvia y viento.

El tiempo en Dénia

Dénia empezará el lunes con tiempo revuelto y posibilidad de lluvia durante la mañana, aunque la tendencia será a mejorar conforme avance el día. La probabilidad de chubascos baja durante la tarde y prácticamente desaparece de cara a la noche, cuando se impondrán más claros.

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Las temperaturas se moverán entre los 13 y los 25 grados, con ambiente templado en el litoral norte. El viento de sur puede notarse junto al mar, especialmente en las horas centrales, con rachas de hasta 50 km/h y sensación algo más incómoda en zonas expuestas.