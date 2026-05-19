Alicante prevé cortes de tráfico este miércoles por concentraciones autorizadas

Alicante tendrá este miércoles 20 de mayo de 2026 una jornada complicada para la movilidad por varias concentraciones autorizadas por la Subdelegación del Gobierno, muchas de ellas vinculadas a reivindicaciones educativas y sanitarias. Las afecciones se concentrarán sobre todo durante la mañana, aunque también hay una manifestación prevista por la tarde en el centro de la ciudad.

Entre las 8.00 y las 10.00 horas, están previstas concentraciones en la Glorieta Músico Emilio Álvarez Antón, por la falta de propuestas concretas de la Conselleria de Educación; en la avenida Antonio Ramos Carratalá, en su cruce con la avenida de Dénia, por la negativa de Conselleria a aceptar las demandas de la comunidad educativa; y en la Glorieta del Gestor Administrativo, por la falta de propuestas concretas de la Conselleria d’Educació ante las reclamaciones del profesorado. También habrá una concentración en la calle México, entre las 8.00 y las 9.30 horas, relacionada con las negociaciones sobre la huelga indefinida.

A partir de las 10.00 horas y hasta las 12.00, las afecciones se desplazarán a otros puntos del casco urbano. Están previstas concentraciones en la avenida de Loring, también por las negociaciones sobre la huelga indefinida; en la Plaza de España, por la falta de propuestas concretas de la Conselleria de Educación; en la avenida de Salamanca, a la altura de la estación de Renfe, por la negativa de Conselleria a aceptar las demandas de la comunidad educativa; y en Alfonso X el Sabio, por la falta de propuestas concretas de la Conselleria de Educación.

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Además, de 10.00 a 14.00 horas, hay convocada una concentración en calle Carratalá, 47, en apoyo a la huelga indefinida de enseñanza. A las 11.00 horas, y hasta las 11.30, está prevista otra en el Hospital General Universitario Dr. Balmis, en Pintor Baeza, 12, contra el borrador del Estatuto Marco y por reivindicaciones autonómicas.

El listado incluye también una protesta de 12.00 a 13.00 horas en avenida Aguilera, bajo el motivo “Pasarela Reta”.

Por la tarde, la principal afección prevista será una manifestación de 18.30 a 20.30 horas contra el borrador del Estatuto Marco y por reivindicaciones autonómicas. El recorrido partirá de la Plaza del Mercado Central y continuará por Capitán Segarra, Alfonso X el Sabio, Ángel Lozano, Plaza de la Montañeta, Plaza Calvo Sotelo y avenida Doctor Gadea, hasta el número 16, en la conocida Casa de las Brujas.

El Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, evitar las zonas afectadas en las franjas indicadas y consultar la información actualizada en la web y la aplicación municipal ‘Alicante se mueve’.