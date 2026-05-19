Amparo Navarro continuará en la junta del nuevo presidente de la Conferencia de Rectores

La Asamblea General de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, CRUE, celebrada este martes, 19 de mayo, en la Escuela Técnica Superior de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, ha elegido al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde López-Brea, como nuevo presidente de esta asociación, integrada por 77 universidades (50 públicas y 27 privadas). Garde sustituye en el cargo a la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón Soler. Tras conocerse oficialmente el resultado, Garde ha hecho públicos los nombres del resto de rectoras y rectores que le acompañarán en esta nueva etapa, en la que la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, continuará presidiendo la sectorial de Crue-Gerencias.

Navarro ha agradecido la confianza del nuevo presidente a quien ha felicitado por la elección y ha deseado mucha suerte para este nuevo reto que, según las líneas del programa electoral, se encaminarán al fortalecimiento de la comunidad universitaria, “un objetivo que nos une y nos motiva y para el que sabe que puede contar con la Universidad de Alicante”.

La rectora de la UA también ha querido mandar un mensaje de agradecimiento y despedida a la hasta ahora presidenta de Crue, la rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón, “una gran persona y una gestora excepcional que ha sabido defender los intereses de la comunidad universitaria con tesón y elegancia”.

Los ejes del mandato

El nuevo presidente ha sido elegido por la asamblea general con un programa electoral en el que se determinan ocho ejes estratégicos con objetivos y líneas de acción definidas.

Garde ha propuesto a los rectores y rectoras afrontar el fortalecimiento de la comunidad universitaria; la financiación del sistema universitario; el papel de las universidades como pilar del sistema científico y como instrumentos de cohesión social y vertebración territorial; la adaptación de CRUE a la nueva realidad del sistema universitario español; la consolidación de una universidad española con mayor presencia e influencia en Europa y en el mundo; el liderazgo en la transformación digital y en el uso ético, responsable y académico de la inteligencia artificial, y el posicionamiento de CRUE como voz reconocida, clara, proactiva e influyente en el debate público sobre Universidad, ciencia, conocimiento e innovación.

En esta nueva etapa, el comité permanente estará compuesto por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez, y la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Àngels Fitó Bertran, como vicepresidentes; la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea Pelayo; el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pachecho; la rectora de la Universitat Pompeu Fabra, Laia de Nadal Clanchet, y el rector de la Mondragon Uniberstsitatea, Vicente Atxa Uribe, se harán cargo de las vocalías.

Completan la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, nueva delegada de la Presidencia para Políticas de Igualdad, y el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao Abad, que continuará como delegado de la Presidencia para la Ciencia Abierta.

Asistentes a la asamblea general de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas / INFORMACIÓN

Junta Rectora

Además de con la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure, como presidenta de Crue–Gerencias; el nuevo presidente contará en su equipo con el rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes Lorente, como presidente de Crue–Asuntos Estudiantiles; el rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla Romá, como presidente de Crue–Digitalización; la rectora de la Universidad de Cantabria, Concepción López Fernández, como presidenta de Crue–Docencia; el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia Olmos, como presidente de Crue–I+D+i; el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Óscar García Suárez, como presidente de Crue–Internacionalización y Cooperación; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García Rodríguez, como presidente de Crue–Profesorado; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde Menéndez, como presidente de Crue–Secretarías Generales, y la rectora de la Universidad de León, Nuria González Álvarez, como presidenta de Crue–Sostenibilidad.

Presidencia, Vicepresidencias, Vocalías, delegaciones de la Presidencia y Presidencias de las comisiones sectoriales formarán parte de la Junta Rectora de CRUE, en la que también se integra la secretaria general, María Teresa Lozano Mellado.

El nuevo presidente de la CRUE, Julián Garde / INFORMACIÓN

Perfil del nuevo presidente

Julián Garde es catedrático de Universidad desde 2003 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología (ETSIAMB). Realizó la licenciatura y el doctorado en Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el título de Doctor en 1993. Su actividad docente en la Universidad de Castilla-La Mancha en el área de Producción Animal se ha centrado siempre en las disciplinas de Fisiología y Reproducción, siendo profesor en los grados de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, Farmacia y Biotecnología, así como en el Máster en Ingeniería Agronómica y en el Máster en Investigación Básica y Aplicada en Recursos Cinegéticos, del que fue Coordinador desde su puesta en marcha hasta diciembre de 2020.

Inició su actividad investigadora en el Departamento de Reproducción Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en 1989, desarrollando a partir de entonces varias líneas de investigación pioneras en la aplicación de diferentes biotecnologías reproductivas a la conservación y producción animal. Director de más de 30 proyectos de investigación, es autor de más de 140 trabajos de investigación publicados en revistas internacionales de impacto en el campo de las ciencias veterinarias, la ecología, la ciencia animal y la biología reproductiva, destacando varias contribuciones publicadas en la revista Science. Es Académico de Número de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias de España desde 2007, de la Real Academia Nacional de Doctores de España desde 2017 y Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha desde septiembre de 2020.

Su vinculación a la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas comenzó en 2017, como vocal asesor del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de I+D+i. Posteriormente, entre 2018 y 2020, ejerció como secretario ejecutivo de la misma sectorial y desde 2021 ha ocupado la Presidencia de la Sectorial de I+D+i.