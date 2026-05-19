Del arroz al turrón: el menú con el que Alicante se promociona en Madrid tras el año como capital gastronómica
Turismo reúne a periodistas, empresarios y representantes del sector en un encuentro con chefs alicantinos para reforzar la imagen del destino
Alicante ha llevado este martes su oferta gastronómica a Madrid para reforzar su posicionamiento como destino turístico vinculado a la cocina, el producto local y el recetario tradicional después del año como Capital Española de la Gastronomía. El encuentro, organizado por organizado por el área municipal de Turismo, se ha celebrado en el restaurante Alabaster y ha reunido a unas 70 personas, entre periodistas de medios nacionales, agencias de organización de eventos, empresarios y representantes del sector.
La acción forma parte de la estrategia municipal para mantener la proyección conseguida durante el año gastronómico y seguir situando a Alicante como destino asociado a la buena mesa. El encuentro ha incluído un menú elaborado con productos alicantinos y preparado de forma conjunta por chefs de la ciudad y por el equipo del restaurante anfitrión.
El impulso de Alicante como referencia gastronómica se reforzará con nuevas acciones promocionales
Los entrantes han corrido a cargo de Antonio Hernando, chef de Alabaster, que también ha elaborado el postre, un coulant de avellana con helado de turrón. La representación alicantina ha estado formada por Ernesto Frutos, chef de Alma Cocina Viajera, que ha preparado un gazpachuelo de gamba blanca; Juanlu Parra, chef de Koiné, con perretxikos, frutos secos y consomé de caza y fondillón; y Óscar Cerdá, chef de Gastrobar Jorge, que ha servido un arroz seco de rape, sepia y gambas. Hernando ha completado el menú con espárragos y merluza.
La promoción gastronómica llega después de que Alicante cerrara su etapa como Capital Española de la Gastronomía con un impacto económico agregado de más de 42 millones de euros en hostelería y alojamientos, además de 25 millones en promoción y difusión, según los datos manejados por el área municipal de Turismo.
La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que Alicante es “una referencia para comer bien con un producto de primera calidad y un rico y variado recetario con el arroz como buque insignia”. La edil ha señalado que el impulso logrado durante el año como capital gastronómica “lejos de frenarse” se reforzará con nuevas acciones y ha defendido la “total implicación del sector” para mantener a la ciudad como referente gastronómico en España y en el extranjero.
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