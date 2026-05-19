La jueza rechaza que la Generalitat sea acusación particular en el caso Les Naus de Alicante

Ni la Generalitat ha acreditado que sea perjudicada directa por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de viviendas protegidas de Les Naus y también podría incurrir en un conflicto de intereses. Con estos argumentos, Ia magistrada que investiga el caso ha rechazado la personación de la Generalitat Valenciana como acusación particular en la causa abierta por las presuntas irregularidades en la adjudicación en el complejo residencial de La Condomina, en Alicante. El auto utiliza los mismos argumentos que dio en su día Ciudadanos, que está personado como acusación popular para rechazar la personación de la administración autonómica. El auto que no es firme y contra el que cabe recurso se ha dictado un día antes de que empiecen las declaraciones de los primeros investigados por las presuntas irregularidades.

La magistrada considera que la administración autonómica no ha acreditado de forma suficiente su condición de perjudicada directa por los hechos investigados y aprecia además la posible existencia de un conflicto de intereses.

La resolución judicial responde a la solicitud presentada por la Generalitat para incorporarse al procedimiento como acusación particular. La petición ya había sido rechazada por Ciudadanos, que sostenía que la administración autonómica no reunía los requisitos legales para ejercer ese papel en la causa.

En su auto, la titular del juzgado señala que no consta acreditado un perjuicio patrimonial concreto sufrido por la Generalitat derivado de las actuaciones investigadas.

La jueza también recoge las dudas sobre la compatibilidad de la personación de la Generalitat con el papel que debía ejercer en la supervisión de este tipo de promociones públicas. En este sentido, apunta a la posible existencia de un conflicto de intereses, dado que la causa investiga actuaciones relacionadas con procedimientos sometidos al control y vigilancia de la propia administración autonómica.

La resolución coincide en buena parte con los argumentos esgrimidos por Ciudadanos en el escrito presentado hace unas semanas por los abogados Carmen Peris y Eduardo García-Ontiveros. La formación defendía que la Generalitat no podía ser considerada “ofendida” por unos delitos cuyo bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública y advertía de una “situación kafkiana” si la misma administración encargada de supervisar los procedimientos actuaba al mismo tiempo como víctima.

La Policía Local inspecciona viviendas protegidas en Les Naus para verificar su ocupación real / Rafa Arjones

El caso Les Naus investiga presuntas adjudicaciones irregulares en una promoción de viviendas de protección pública situada en La Condomina. En la causa figuran quince personas investigadas, entre ellas la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y varios ex altos cargos municipales y autonómicos.

La magistrada dio traslado previamente a las partes para que se pronunciaran sobre la solicitud de personación de la Generalitat antes de adoptar la decisión ahora comunicada.

La resolución se ha dictado a un día de que empiecen las declaraciones de los primeros investigados por el caso. A partir entre las personas citadas a declarar se encuentran la ex concejala de urbanismo Rocío Gómez, que dimitió tras estallar el escándalo al conocerse que había sido una de las agraciadas con un primer piso en el residencial, que permutó con un quinto de su suegro, al que también ha citado la jueza como imputado este miércoles.

También figuran en la primera remesa de imputados la jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, que dimitió como directora general tras desvelar este medio que sus dos hijos y un sobrino tienen casas en Les Naus. Y el arquitecto municipal Francisco Nieto, vinculado a la gestión del expediente y beneficiario también de uno de los pisos.

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La magistrada ha citado como imputado además a Francisco Ordiñana, gerente de Fraorgi, la empresa que gestiona la cooperativa, así como al arquitecto de la Conselleria de Vivienda Roberto Palencia, que validó los visados de las 140 viviendas, entre ellas la de su mujer, una arquitecta también funcionaria del Ayuntamiento de Alicante. Las posibles responsabilidades en las que podría incurrir la Generalitat por mal funcionamiento de la administración como consecuencia de la actuación de este funcionario es uno de los motivos por los que se ha denegado su personación Los cinco deberán comparecer el próximo 20 de mayo en el juzgado asistidos de abogado. En estos momentos en la causa ejercen la acusación popular el PSOE y Ciudadanos. También pidió personaje el sindicato ultra Manos Limpias pero la magistrada le exigió una fianza de tres mil euros, que la formación ha recurrido y está pendiente de lo que resuelva la Audiencia.