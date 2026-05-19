Educación aprueba 6,2 millones de euros a la enseñanza concertada para equipos de robótica

Un total de 350 centros educativos concertados de la Comunidad, de ellos, medio centenar de la provincia de Alicante, acaban de recibir la autorización de la Conselleria de Educación para percibir ayudas que van desde los 3.000 a los 42.000 euros para adquirir equipamientos de robótica, programación y lenguaje computacional. Los fondos públicos, que proceden del Ministerio de Educación, suman 6,2 millones de euros.

La concesión de estas notables prestaciones económicas se produce en mitad de la huelga educativa de la enseñanza pública, en concreto, la resolución fue firmada el pasado 13 de mayo, lo que ha contribuido a generar numerosas críticas entre los profesores y maestros que están manifestándose, precisamente, en defensa de la calidad en la educación pública y contra el deterioro de sus condiciones laborales.

Sin embargo, además de beneficiarse los centros privados concertados, desde el departamento de Carmen Ortí han asegurado que la conselleria ya autorizó a los centros educativos públicos alrededor de 15 millones de euros en el marco del programa "Código escuela 4.0". Esta iniciativa tiene como objetivo general "poner en marcha los mecanismos y procesos necesarios para generalizar y facilitar al profesorado y al alumnado de los centros educativos financiados con fondos públicos del desarrollo de las competencias digitales relacionadas con el pensamiento computacional y la programación", tal y como recoge el acuerdo de la Secretaría de Estado de Educación por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas.

Concretamente, se han podido beneficiar de estas ayudas los centros privados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, quedando excluidos los centros de Educación Especial.

El aula "innova" del IES Doctor Balmis / Jose Navarro

El ministerio lleva varias ediciones poniendo en marcha este programa bajo el argumento de que a las puertas de la cuarta revolución industrial en la que la automatización, la robótica y la inteligencia artificial están cambiando la realidad en la que vivimos, la escuela se encuentra frente a un escenario que plantea grandes retos para adaptarse y dar respuesta a las nuevas demandas educativas de una sociedad cambiante y crecientemente digitalizada.

Para ello, ha visto necesario que el alumnado, como parte del proceso de desarrollo de su competencia digital, tenga la oportunidad, entre otros, de iniciarse en la programación informática, mediante el uso de lenguajes de programación adaptados a su nivel madurativo. Esto implica, por lo tanto, "una nueva alfabetización que le permitirá aproximarse y comprender la lógica interna del funcionamiento del medio digital en el que vive, que, ante la velocidad a la que se producen los cambios, serán habilidades imprescindibles para la ciudadanía en los próximos años", tal y como expone el programa educativo.