Funcionarios e internos del recinto penitenciario de Fontcalent participan en una carrera de cinco kilómetros
Un trabajador del Hospital Psiquiátrico gana la octava edición del Cross Memorial Rubén Galindo, que consiste en un circuito de dos vueltas al perímetro del complejo
Un año más, los trabajadores y los internos del complejo penitenciario de Fontcalent han participado este martes en el Cross Memorial Rubén Galindo, que cumple ya su octava edición y cuya organización corre a cargo del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante.
La carrera consiste en dar dos vueltas al recinto para completar un circuito de cinco kilómetros por el camino perimetral del complejo. Se trata de un acto muy emotivo en el que participan codo con codo profesionales penitenciarios e internos, la mayor parte del Hospital Psiquiátrico Penitenciario y del Centro de Inserción Social, dependiente del centro penitenciario Alicante I.
El ganador absoluto este año ha sido un funcionario de la guardia 7 del Hospital Psiquiátrico, seguido precisamente de una de las psiquiatras del centro (primera en la categoría femenina) y de un trabajador social en tercer lugar. La categoría de internos ha estado también muy bien representada, tanto en la modalidad masculina como en la femenina.
Para facilitar la máxima participación en el cross, la organización ha implementado también una modalidad de caminata, que igualmente cuenta con un gran número de participantes.
A pesar de que se respira un ambiente de armonía, la rivalidad entre los corredores no se ve mermada ni un ápice y cada año sirve de acicate y revulsivo para darlo todo en el terreno y conseguir alguna de las medallas del memorial.
Rubén Galindo fue un gran aficionado a la carrera y funcionario del Centro de Inserción Social (CIS). Participó activamente en la antigua carrera popular de Fontcalent y su inspiración fue tal que, a su muerte se decidió rendirle homenaje bautizando la prueba con su nombre. Y aunque la carrera no ha podido celebrarse todos los años, especialmente durante la pandemia, la primera edición que lleva el nombre de Rubén Galindo se celebró hace unos diez años.
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