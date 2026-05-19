El gobierno de Barcala abre la puerta a dejar sin subvención a una comisión en plena tensión con las hogueras

El gobierno de Barcala responde al malestar de las Hogueras, pero abre la mano a dejar a una comisión sin subvención para el monumento. Horas antes de la reunión convocada este martes por las 143 hogueras y barracas de Alicante para abordar el malestar por las nuevas exigencias técnicas, la burocracia y el retraso en las subvenciones, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, aseguró, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que el Ayuntamiento escuchará las reivindicaciones de los festeros y estudiará posibles medidas.

"Vamos a escuchar a la Fiesta, que es lo primordial", indicó Cutanda, que explicó que uno de los principales asuntos que trasladarán los presidentes será la incertidumbre generada por las futuras directrices de Bomberos previstas para 2027. Se trata de un documento todavía en elaboración y sobre el que las comisiones ya han presentado alegaciones y propuestas de mejora. "Entendemos que ellos miren por el interés de la Fiesta. Todo lo que sea mejorar la normativa municipal, bien sea normativa de bomberos como del resto de ordenanzas municipales que afectan directamente a la Fiesta y que se han ido incrementando en los últimos años, lo abordaremos como siempre hemos hecho", afirmó Cutanda.

Polémica con las subvenciones

El retraso en el pago de las subvenciones, según indicó la concejala de Fiestas, es otro de los asuntos centrales de la reunión. Cutanda señaló en su intervención que todas las ayudas siguen bloqueadas porque todavía hay una comisión que no ha subsanado la documentación necesaria para obtener el certificado positivo de Hacienda. "Ahora mismo solo hay una hoguera, que es Polígon de Sant Blai, la que no tiene el certificado positivo y, por tanto, estamos esperando todas las hogueras a ella para poder pagar", aseguró Cutanda.

La concejala de Fiestas fue más allá y abrió la puerta a dejar fuera a esta comisión de las ayudas para desbloquear el pago al resto de entidades. "Si unánimemente esta tarde los presidentes deciden que se pague a todos sin esperar a esta hoguera, pues como Ayuntamiento adoptaremos una decisión y, aunque sea la primera vez que se realice, dejaremos a una hoguera sin cobrar", señaló Cutanda. La concejala recordó que el plazo para subsanar la documentación terminó el pasado 17 de abril y deslizó que el Consistorio considera que ya ha pasado un tiempo "razonable" para resolver el problema.

Precisamente, Polígon de Sant Blai es la comisión cuyo presidente se ha convertido esta semana en el portavoz de las reivindicaciones impulsadas por parte de los foguerers.

"La burocracia es un tema a abordar"

Asimismo, la concejala de Fiestas reconoció que el aumento de los trámites administrativos se ha convertido en una de las principales quejas de las comisiones. "La burocracia es uno de los puntos que tenemos que abordar sí o sí", indicó Cutanda. No obstante, defendió el trabajo de los técnicos municipales y aseguró que tanto desde la Concejalía de Fiestas como desde otros departamentos del Ayuntamiento se asesora diariamente a las hogueras y barracas sobre permisos, actividades y organización de eventos.

La reunión convocada este martes reunirá a las 143 comisiones de hogueras y barracas, 92 hogueras y 51 barracas, que denuncian el aumento de las trabas burocráticas y la falta de información clara por parte del Ayuntamiento en plena preparación de las Hogueras de 2026.