El histórico quiosco Peret de Alicante conservará finalmente su nombre original

El histórico quiosco Peret de la Explanada de Alicante conservará finalmente su nombre original. La nueva propiedad del establecimiento ha alcanzado un acuerdo con los anteriores concesionarios para poder utilizar la denominación histórica del local. La decisión supone un giro respecto al escenario abierto apenas un día antes, cuando los nuevos responsables habían cerrado una votación en redes sociales para escoger un nombre alternativo antes de la reapertura.

La opción ganadora de aquella consulta había sido Nou Peret, con un respaldo abrumador del 88 % de los votos. Muy lejos quedaban las otras tres propuestas planteadas: Passeig, con un 5 %; Vela, con un 4 %; y Mar, con un 2 %. La fórmula elegida por los participantes trataba de mantener el vínculo emocional con el antiguo quiosco, aunque introducía un matiz para marcar la nueva etapa y evitar el uso exacto de una marca que seguía vinculada a los anteriores titulares.

Ese obstáculo, sin embargo, habría quedado ahora desbloqueado. Según la información publicada por Alicante Plaza, la nueva propiedad ha cerrado un acuerdo con la anterior concesionaria para asumir los derechos de la marca y mantener el rótulo Peret en la Explanada. Este diario ha intentado sin éxito conocer la versión de los nuevos responsables del establecimiento sobre el acuerdo y la reapertura prevista.

La cuestión del nombre era una de las principales incógnitas desde que el Ayuntamiento de Alicante adjudicó de nuevo la explotación del quiosco. La nueva concesión mantiene la ubicación y la actividad esencial del negocio, ligado durante décadas a los helados, la horchata, los refrescos y las bebidas de verano, pero no podía garantizar por sí sola la continuidad de la marca Peret, que no pertenecía al Ayuntamiento ni podía imponerse al nuevo adjudicatario.

Limitación

El propio Consistorio ya advirtió en su momento de esa limitación. La explicación era estrictamente jurídica: el nombre estaba registrado como marca y su uso dependía de los titulares de esos derechos. Esa protección afectaba, además, al mismo ámbito comercial de la futura explotación, desde helados y horchatas hasta servicios de cafetería, bar o restaurante, lo que complicaba cualquier intento de mantener la denominación sin un acuerdo previo.

La encuesta lanzada por la nueva propiedad parecía abrir una salida intermedia. Nou Peret permitía conservar la referencia emocional al establecimiento histórico sin reproducir exactamente la marca que había bloqueado el uso del nombre tradicional. La votación, además, dejó claro que para buena parte de los alicantinos el local seguía asociado a una memoria concreta, más allá del cambio de concesión, de la reforma del quiosco o de la gestión empresarial.

La reapertura está prevista para la próxima semana, en torno al 27 o 28 de mayo, siempre que concluyan las últimas tareas de acondicionamiento del local. La nueva imagen ya empieza a verse en la Explanada. El quiosco ha dejado atrás el verde tradicional que lo acompañó durante años y ha adoptado un diseño en azul marino, en sintonía con las teselas del paseo y con el mar de fondo. También se han renovado elementos interiores y exteriores del establecimiento antes de su puesta en marcha.

La oferta mantendrá la base clásica del negocio, con helados, granizados, horchata y bebidas tradicionales. La nueva propiedad ya había avanzado que la horchata será artesana y de proximidad, procedente de Xixona. Además, la explotación incorporará una apuesta por la coctelería y por productos sencillos de bollería, fríos, a la plancha u horneados, siempre dentro de las condiciones previstas en el pliego del concurso.

Siete años

El contrato adjudicado este año tiene una duración inicial de siete años y contempla un canon total de 4 millones de euros, con cantidades anuales que van desde algo más de 541.000 euros en el primer ejercicio hasta más de 609.000 en el último. La concesión incluye también la posibilidad de dos prórrogas de tres años cada una, lo que abre la puerta a una etapa larga para el renovado quiosco de la Explanada.

El cambio de manos llegó después de un largo conflicto entre el Ayuntamiento y los anteriores responsables del establecimiento. La empresa que explotaba el quiosco acumuló deudas superiores a 130.000 euros con la administración local por impagos del canon y de la licencia de terraza. A ello se sumaban reclamaciones de extrabajadores por más de 200.000 euros en atrasos e impagos de nóminas, con diferentes resoluciones judiciales que reconocían parte de esas cantidades.

La historia del establecimiento, sin embargo, va mucho más allá de su último conflicto administrativo. El quiosco abrió en 1916, cuando la actual Explanada todavía era el Paseo de los Mártires. Poco después de su primera adjudicación, Pedro Fuster Iborra, vendedor ambulante de frutos secos conocido como “Pere el cacahuero”, se hizo cargo del negocio. Desde entonces, el local quedó unido a la vida cotidiana de Alicante como punto de encuentro para varias generaciones.

La nueva etapa llegará, por tanto, con otro color, otra propiedad y una oferta renovada, pero con el nombre de siempre. Tras la encuesta que apuntaba a Nou Peret como alternativa, el acuerdo sobre la marca permitirá que el histórico quiosco reabra en la Explanada con la denominación que durante más de un siglo identificó uno de los rincones más reconocibles de Alicante.