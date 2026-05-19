La Exposición del Ninot de las Hogueras toma forma: emoción y nervios con la llegada de las primeras propuestas que buscan el indulto

Muchos foguerers esperaban la llegada del ninot que de su hoguera que aspira a ser indultado sin conocer cuál era, o al menos todos los detalles de la figura. Es por ello que el nerviosismo y la emoción se apoderaba de un ambiente que ya huele a Hogueras con los acontecimientos previos, que se irán acumulando conforme se acerquen las fechas de los días grandes de la fiesta alicantina.

Este martes ha tenido lugar uno de esos momentos preliminares. El de conocer los ninots entre los que se hallarán los indultados. La mayoría eran de hogueras infantiles y los participantes en la fiesta descubrían, en algunos casos, qué parte del monumento era la elegida para optar a salvarse de la Cremà.

Los primeros en llegar a la Lonja del Pescado, escenario de la Exposición del Ninot que abre este sábado al público, han sido los ninots de la hoguera Carrer Sant Vicent y de la barraca Lo Millor de la Terreta. El artista de esta última, Juan Carlos Asensi, ha escogido la representación de una camarera del histórico kiosko Peret. “Es parte de la tradición y también está de actualidad”, dice Juanjo García, presidente de la barraca, que recuerda que el establecimiento ubicado en La Explanada está en vías de reabrir.

Llegada de un ninot a la Lonja del Pescado. / Rafa Arjones

García transmite emoción cuando recuerda que su barraca dejó de plantar en categoría Especial durante la crisis económica. “Pero hemos ido recuperando y hemos llegado a Primera, ojalá el año que viene estemos en Especial”, dice, admitiendo también las “dificultades” con las que han topado debido a las restricciones impuestas por el Ayuntamiento.

No ha sido el único participante en la fiesta que ha hecho esta observación. Vicente Ivorra, de la hoguera Alfonso el Sabio, reconoce sentir “frustración”. “No nos dejaron plantar en Especial por unos centímetros, asumimos lo que dicen, hay que cumplirlo, y el año que viene ya veremos: ilusión no nos falta”, afirma. El ninot de su hoguera infantil representa una leyenda mágica y también ha sido de los primeros en llegar.

Ninot de la hoguera Campoamor. / Rafa Arjones

Otro ninot, incluso, describe el enojo de algunos foguerers con las restricciones. Es el caso del de la hoguera Pío XII, y lo describe Paula Jordá. “Va sobre los técnicos de bomberos del Ayuntamiento, que desde hace unos años están muy exquisitos con los planos y los proyectos que las hogueras deben presentar, y con esta figura queremos transmitir que no puede haber tantos problemas”, explica con emoción en el segundo año de esta hoguera después de un paréntesis de más de una década.

Más monumentos

El principito, protagonista del mítico libro escrito por Antoine de Saint-Expuéry en los años cuarenta, también se ha colado entre los monumentos. Beatriz Cervetto, de la hoguera Parque de las Avenidas, detalla que el ninot, obra de David Ojeda representa una escena del cuento y competirá en Segunda, como la hoguera adulta de esta comisión.

Otras participantes, como Andrea Orts, de la hoguera San Nicolás de Bari i Benissaudet, expresa su deseo en que su figura sea la indultada: “Nos encantaría, pero es una decisión complicada”. En términos similares se expresa Vanesa Cutillas, de la hoguera Campoamor Norte-Plaza de América, que cree que el ninot de su hoguera lo merece porque “los acabados son muy bonitos, los colores muy vivos y la figura es muy elegante”.

También hay quien da importancia al mensaje del ninot. Pablo Fallos, de la hoguera San Antón Alto, cuyo ninot, obra de Grego Acebedo, “es una crítica a la sociedad actual, a la situación de la mujer en las distintas esferas de la vida cotidiana”. La obra representa a un jardinero, hombre, con unas tijeras que cortan los pétalos de una flor, caracterizada de mujer. Cada pétalo representa un valor diferente (la inteligencia, la sensibilidad, la fortaleza) y el jardinero pretende quedarse solo con el físico.

Ninot de la hoguera San Antón Alto. / Rafa Arjones

Volviendo a monumentos infantiles, Rocío Torreblanca, artista y comisionada de la hoguera Barrio Obrero, se ha inspirado en una de sus películas preferidas de la infancia, En Busca del Valle Encantado, mientras que Andrés Europa, artista de la hoguera Campoamor, ha apostado por una geisha japonesa que defiende principios como el de la ecología.

Otro ejemplo es el infantil el de la hoguera La Condomina, que compite en Especial con un médico que ausculta a la muñeca de una niña para que esta última pierda el miedo antes de su revisión. Vicente Gomar, su artista, ha querido representar esta escena reflejada en el pasado, “con una visita domiciliaria del doctor”.

Este martes se han trasladado un total de 57 ninots, 28 de ellos infantiles, a la espera de la llegada de más piezas el miércoles, último día para la entrega de los ninots.

La Lonja del Pescado es el escenario de la entrega de las piezas que buscan salvarse del fuego, y lo será también el miércoles, con la llegada del resto que configurarán la Exposición del Ninot. A partir del sábado, tras la inauguración oficial del viernes, los visitantes podrán acudir a la muestra, que se alargará hasta el 14 de junio entre las 16:45 y las 20:45 de martes a viernes y desde las 9:45 a las 20:45 los sábados y los domingos.