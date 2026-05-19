Llevar actos a los barrios, preservar el valenciano o incluir a las ciudadanía: propuestas para el Centenario de las Hogueras de Alicante

La Fundación del Centenario de las Hogueras echó a andar la pasada semana, con la presentación de sus estatutos y la designación de Andrés Llorens, exconcejal de Fiestas y expresidente de la Gestora, como presidente de la comisión ejecutiva. Sin embargo, hasta el próximo 17 de junio no está previsto que se apruebe su constitución oficial, que requerirá de un acuerdo político en el pleno del Ayuntamiento. Para ello, la izquierda ya trabaja en una batería de propuestas, que van desde incluir a los ciudadanos en el órgano a garantizar que se preserve el valenciano, pasando por llevar actos a los barrios.

Desde el PSOE, se busca incorporar a la fundación tanto a la Concejalía de Cultura como a la de Turismo, dado que las Hogueras están declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial y Fiestas de Interés Turístico Internacional. Además, los socialistas apuntan que, entre los fines del órgano, se incluye impulsar la participación de la ciudadanía, pero los vecinos no forman parte de ninguna comisión. "Es algo que se debe revisar, valorando, por ejemplo, incorporar al Consejo Social de la ciudad", ha señalado la portavoz del grupo, Ana Barceló.

"Se quiere impulsar la participación de la ciudadanía, pero los vecinos no forman parte de ninguna comisión" Ana Barceló — Portavoz del PSOE

En este sentido, la concejala ha defendido la necesidad de impulsar un estudio riguroso sobre el impacto socioeconómico de las Hogueras para "conocer con datos objetivos la enorme repercusión económica, social y turística que tiene la fiesta más importante de la ciudad en sectores como la hostelería, el comercio, el turismo, el transporte, la industria cultural o la pirotecnia, conociendo el impacto en los servicios municipales", ha señalado Barceló.

Además, el PSOE también incide en que los estatutos fijan umbrales concretos para obras o concesiones y para servicios o suministros que no se corresponden con la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que conviene ligar dichas cantidades a la regulación vigente en cada momento.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha propuesto que se modifiquen las condiciones de la mesa de contratación de la fundación, siendo formada por un mínimo de tres personas, en vez de por un máximo, como se fija en el borrador. Del mismo modo, los valencianistas solicitan incorporar a la Universidad de Alicante al órgano y que la comparecencia del presidente, que será el alcalde de la ciudad, sea obligatoria cada seis meses para dar cuenta y garantizar la máxima transparencia.

"El presidente de la fundación debe comparecer cada seis meses para dar cuenta y garantizar la máxima transparencia" Rafa Mas — Portavoz de Compromís

Del mismo modo, el edil progresista reclama incorporar un posible suplente por cada grupo político, facilitando la participación en las reuniones; garantizar la promoción de la lengua valenciana como fundación que vela por la cultura y tradición alicantina; y aprovechar el centenario para la promoción de estudios e investigaciones que detallen la viabilidad económica futura de las Hogueras y su impacto en la ciudad.

Por otro lado, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, plantea modificar la designación de vocales, pasando de quince patronos seleccionados por el alcalde a diez portavoces nombrados a propuesta del regidor y cinco a través de una convocatoria pública abierta a entidades ciudadanas. Un concurso en el que se debería garantizar la paridad de género, la diversidad generacional y la representación social y territorial.

"Hay que limitar el poder unipersonal del alcalde, las decisiones de nombramientos y retribuciones deben adoptarse por mayoría" Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos

En esta misma línea, Copé propone limitar el poder unipersonal que se prevé que ostente el alcalde en materia de nombramientos, incluyendo en los estatutos que "las decisiones relativas a la designación de patronos, vicepresidencias, secretario, régimen de retribuciones e indemnizaciones del personal de la fundación se adoptarán por el patronato mediante acuerdo de mayoría cualificada de dos tercios".

En cuanto a los actos que deberá programar la fundación, el líder de EU-Podemos reclama que se favorezca "la participación de entidades vinculadas a los distintos barrios y distritos de Alicante", promoviendo a su vez "una programación descentralizada y accesible para toda la ciudad".

Este diario también se ha puesto en contacto con Vox, el otro grupo político que conforma la oposición municipal en el Ayuntamiento de Alicante. Sin embargo, la formación no ha aportado hasta la fecha ninguna propuesta concreta para los estatutos de la Fundación del Centenario.