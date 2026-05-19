Lidia Inga: “Se puede salir de la violencia y encontrar a alguien que nos ayude a emprender”

Lidia Inga llega a Alicante desde Piura, una región del norte de Perú, para contar cómo una red de apoyo le ayudó a salir de la violencia psicológica, ganar autonomía y poner en marcha su propio negocio. Su historia forma parte de Juntas por la Igualdad, un proyecto financiado por la Generalitat que acompaña a mujeres rurales para romper la dependencia económica y reconstruir sus vidas.

Pregunta: ¿Cómo empezó su camino en la red de apoyo a mujeres víctimas de violencia?

Respuesta: Llevo ocho años en esta red de Chulucanas. Ingresé por medio de una invitación y allí nos ayudan a mejorar nuestra autoestima. Yo entré porque era víctima de violencia psicológica por parte de mis padres. Eso marcó mi vida y quise darle la vuelta a esas experiencias que viví. Me ayudaron bastante a fortalecerme, a no mirar hacia atrás y a seguir adelante junto a otras mujeres que también son víctimas de violencia. Esta red nos ha dado el soporte para poder seguir adelante.

P: ¿Qué ha cambiado en usted durante este proceso?

R: Antes me sentaba en la última fila en todas las reuniones. Me daba miedo participar por algo que tenía dentro de mí. Estas capacitaciones me han ayudado mucho, tanto en lo personal como para emprender. Yo dependía económicamente de mi esposo y no tenía un sueldo para salir adelante con mis hijos. Gracias a este proyecto puse en marcha una juguería y también me convertí en lideresa de mi pueblo. Hago gestiones para mi comunidad, participo en una asociación, trabajo con la municipalidad e impulsamos ordenanzas para que las mujeres tengan un espacio donde se escuche nuestra voz. Ahora soy una mujer líder, con una asociación y un negocio.

P: ¿Por qué es tan importante que una mujer tenga ingresos propios?

R: Somos mujeres que hemos sufrido violencia y el proyecto nos ayuda a poner en marcha ideas de negocio, a empoderarnos, a tener liderazgo e independencia económica. Eso nos ayuda a salir del círculo de la violencia. Cada una tiene una idea. En mi caso fue una juguería, pero hay mujeres artesanas, mujeres que tejen paja toquilla, mujeres que se dedican a la gastronomía… Muchas mujeres, gracias a estos proyectos, han salido adelante. Tienen independencia económica para ayudar a sus familias, romper las cadenas y decir: “No, hasta aquí”.

Muchas mujeres han salido adelante, han roto las cadenas y han dicho: ‘No, hasta aquí’

P: ¿Qué significó para usted renunciar al subsidio y abrir su juguería?

R: Dependía de un subsidio económico del Estado por tener una hija menor de edad. Las capacitaciones nos ayudan bastante, también para formalizarnos y poder emitir boletas y facturas. No solo hay que depender del Estado; también hay que poner en marcha ideas para ampliar los negocios. Hay colegios y empresas que necesitan servicio de desayunos y jugos. Te pones entre la espada y la pared, porque no sabes si hacerlo o no. Pero yo misma me dije que era mi oportunidad para ampliar el negocio y vender más. Ahora vendo más gracias a la formación que recibí y ya no tengo que recibir nada del Estado.

P: ¿Qué papel tienen sus hijos en esta nueva etapa?

R: Le puse al negocio las iniciales de mis tres hijos porque han sido mi motor para seguir adelante: Fiorela, Fabián y Fran. Ellos me han ayudado a emprender en un negocio familiar, con corresponsabilidad para todos. Juegan un papel importante porque el negocio me ayuda también con sus estudios. También son un apoyo para mi casa, que antes estaba hecha con material rústico y ahora he podido mejorar gracias a lo que gano.

P: ¿Qué dificultades encuentra una mujer rural cuando quiere emprender?

R: Existen barreras y dificultades por ser mujer rural, no por nuestra capacidad. Hay estereotipos por ser mujer, por los estudios o porque se cree que nos tenemos que mantener en la casa. Pero hay mujeres emprendedoras exitosas que, gracias a proyectos como este, seguimos adelante. Yo soy de una zona rural y tengo mi negocio. No me han dejado de lado. Podemos salir adelante, aunque al principio encontremos más dificultades.

Antes me sentaba en la última fila; ahora soy una mujer líder, con una asociación y un negocio

P: ¿Ha notado cambios en los hombres de su entorno?

R: A un porcentaje de hombres todavía les falta un poco, pero algunos están recapacitando y se nota un cambio, poco a poco. Hablando de mi caso, mi esposo sí cambió bastante. Ahora vivimos una corresponsabilidad como familia. Eso también ayuda a disminuir la violencia en los hogares, que afecta a los hijos y les provoca heridas que les marcan toda la vida. Yo no quiero que mis hijos pasen por lo que he pasado yo.

P: ¿Qué le gustaría que entendiera la gente de Alicante sobre las mujeres rurales de Piura?

R: He conocido ya a muchas personas aquí y me han transmitido admiración. Valoran que hayamos tenido el poder de contar nuestras historias. Me dicen que quieren ser como nosotras, fuertes después de todo lo que hemos pasado. Hemos tenido valentía y nos dicen que les gustaría tenerla también. El mensaje que les traslado es que los sueños se hacen realidad, que nada es imposible y que no callen. Si sufren violencia, que lo digan, porque siempre hay una mano que les puede ayudar a salir adelante. Hay que tener fe. Se puede salir de la violencia y encontrar a alguien que nos ayude también a emprender.

Yo no quiero que mis hijos pasen por lo que he pasado yo ni que la violencia les marque

P: ¿Por qué es importante que la cooperación permita escuchar a las mujeres?

R: Es muy importante la colaboración, porque muchas veces una no tiene quién le ayude. Gracias a estos apoyos que llegan a los pueblos podemos salir adelante, emprender un negocio y romper la dependencia económica. Hay más mujeres que necesitan ese apoyo. Algunas siguen teniendo miedo a decir que no. En nombre de todas esas mujeres, agradezco estos apoyos y esperamos que haya más y que vengan otras a contar sus historias. Nos ayudan a mejorar nuestra autoestima, a sentirnos valoradas y a ver que somos capaces. Yo era tímida y, gracias a ese fortalecimiento, después de pasar el miedo y el susto de niña, ahora soy lo que soy.

P: ¿Siente que su historia puede abrir camino para otras mujeres?

R: Exactamente. Mi historia ya es un ejemplo. A veces hay mujeres que no se atreven, pero al escucharme les doy fuerza: si yo pude, ellas también pueden. Siempre hay alguien que te da la mano y te ayuda, como me pasó a mí. Hay gente que pensaba que nunca saldría de donde estaba y ahora ve el cambio que he dado. No todo depende de la ayuda, depende también de una misma, de darse el valor para poder salir adelante. Por eso hacemos charlas en los colegios. Hay que ser fuerte, decidida y creer en una misma.