Malestar vecinal en Albufereta por la ubicación de una hoguera en la calle Olimpo

El barrio de la Albufereta vuelve a encender la polémica en torno a la futura instalación de una hoguera en la calle Olimpo con calle Remo. A menos de un mes para las Hogueras 2026, el malestar vecinal de la zona ha resurgido entre los residentes, que alertan de las consecuencias que, a su juicio, puede tener la ubicación elegida para la comisión, la tercera desde su constitución en el mes de octubre, para un entorno residencial y en el que ya fue rechazada la primera localización de la comisión, en la calle Colonia Romana con calle Remo.

Cinco urbanizaciones de la zona, Jardines de Olimpo, Akra Playa, California, Verdemar y Urbanización Camino Colonia Romana 16, han dado el paso de organizarse para solicitar al Ayuntamiento de Alicante la "reconsideración inmediata" del emplazamiento previsto en las inmediaciones del número 22 de la calle Olimpo. La iniciativa, lejos de quedarse ahí, continúa creciendo, ya que este martes por la tarde está prevista una reunión en la que se espera que se sumen más comunidades de la zona afectada.

Los vecinos insisten en que no se trata de un rechazo a la fiesta de las Hogueras, sino de una petición para reubicar el monumento en un espacio más adecuado. En los escritos que ya han comenzado a remitirse al Ayuntamiento, a la Diputación Provincial y a distintos servicios de emergencia, como el de Bomberos, los residentes piden una revisión de la decisión y apelan a la "responsabilidad y sensibilidad" ante lo que consideran un problema de convivencia.

Preocupación vecinal

Uno de los principales argumentos de los vecinos es la proximidad de centros especialmente sensibles. Los vecinos señalan que en el radio de influencia de la ubicación prevista se encuentran la Asociación Alzheimer de Alicante y la residencia de mayores Residencia Ballesol. Los residentes advierten de que la exposición continuada al ruido, los petardos, la música a alto volumen y las aglomeraciones podría tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de estos colectivos.

A las preocupaciones sociales se suma el componente medioambiental y patrimonial. Los vecinos alertan de la cercanía del yacimiento arqueológico de Lucentum y del entorno natural del Tossal de Manises, una zona con masa forestal relevante y elevada densidad de vegetación alrededor de las viviendas y urbanizaciones afectadas. El temor se centra especialmente en el riesgo de incendio asociado a la cremà del monumento y al uso continuado de material pirotécnico durante varios días.

A esta preocupación se suma el impacto directo sobre la convivencia y el descanso vecinal. Los vecinos de las urbanizaciones afectadas señalan que muchas de las personas residentes son mayores o tienen movilidad reducida, circunstancia que les impediría abandonar sus viviendas durante los días de celebración, quedando expuestas de manera involuntaria al ruido, humo, aglomeraciones y alteraciones continuadas del entorno.

El Ayuntamiento defiende la ubicación

Desde el Ayuntamiento de Alicante, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha defendido la decisión adoptada, argumentando las limitaciones técnicas del entorno que tenía la ubicación anterior planteada en el vial Flora de España. "Esta zona está muy condicionada por la proximidad a área forestal", apuntó Cutanda.

Además, la concejala de Fiestas señaló además que la autorización tiene carácter anual y que se trata de una experiencia que se evaluará tras su celebración. "Es una autorización para este año, y si el año que viene hay que replantearlo, lo haremos", afirmó Cutanda, recordando además que ya en ocasiones anteriores situaciones similares, como las de la hoguera Remigio Soler en el PAU 5, derivaron en soluciones de consenso: "En Remigio Soler el año pasado tuvimos mas o menos este conflicto y luego se resolvió con 40 vecinos apuntados a esa nueva hoguera", aseguró Cutanda.

De hecho, tras conocerse este cambio de ubicación el pasado viernes se celebró una reunión en la sede de la asociación vecinal de la Albufereta entre la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, el concejal de Seguridad, Julio Calero, el presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, el presidente vecinal Ernesto Jarabo y la presidenta de la comisión, Julia Ñeco, en las instalaciones de la entidad vecinal en el barrio.

Todas las ubicaciones de la hoguera Albufereta

El conflicto por la ubicación de la hoguera Albufereta, que se estrena este año, no es nuevo. La propuesta inicial situaba la plantà en el cruce de las calles Colonia Romana y Remo, junto al aparcamiento del polideportivo. Esta ubicación generó un rechazo inmediato por parte de los vecinos, que alertaron sobre la cercanía a viviendas y al Tossal de Manises, donde se encuentra el yacimiento arqueológico de Lucentum.

A finales de septiembre, una reunión entre el Ayuntamiento de Alicante, la Federació de Fogueres de Sant Joan, la Asociación de Vecinos de Albufereta-Playa Blanca y la comisión organizadora abrió la posibilidad de trasladar la hoguera al Vial Flora de España, una opción que inicialmente parecía satisfacer a todas las partes. Sin embargo, los problemas de normativa y seguridad volvieron a poner la situación en un punto muerto. La Asociación de Vecinos de Albufereta Torre Águilas reactivó las protestas, impulsando recogidas de firmas y presentando escritos ante la Concejalía de Fiestas y el síndic de Greuges.

Con la ubicación definitiva, por el momento, entre las calles Remo y Olimpo, a escasos metros de la ubicación prevista en un primer momento, la hoguera Albufereta se prepara para debutar en Sexta categoría, tanto en adulta como en infantil, con la participación de los artistas Iván Gómez Villalba y Javier Capella Fernández, pese a las últimas reclamaciones de los vecinos de la calle.