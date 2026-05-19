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Las obras de la Almadraba se retrasan de nuevo pero el Ayuntamiento de Alicante afirma que acabarán en mayo

La Junta de Gobierno Local aprueba otra prórroga, de casi tres meses respecto al plazo inicial del contrato, por la que los trabajos junto a La Albufereta deberían concluir a tiempo para el verano

Las obras de la Almadraba avanzan con excavaciones arqueológicas

Las obras de la Almadraba avanzan con excavaciones arqueológicas

Las obras de la Almadraba avanzan con excavaciones arqueológicas / Pilar Cortés

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

De enero a mayo, las obras del entorno de la playa de la Almadraba se retrasan de nuevo, aunque el Ayuntamiento asegura que estarán listas para el verano. El gobierno de Luis Barcala ha aprobado esta semana la segunda prórroga de los trabajos, que deberían haber concluido a principios de este 2026, y otorga a la empresa responsable hasta el próximo día 29 para finalizar la reurbanización del entorno.

Las obras empezaron en noviembre de 2024 y contaban con una previsión inicial de 14 meses de plazo de ejecución. Sin embargo, el pasado 25 de noviembre el Consistorio aprobó la primera ampliación del contrato, concediendo dos meses más para finalizar los trabajos dada la “extensión e importancia de los restos arqueológicos excavados”. En aquella extensión se aludía también a "la mejora del sistema de gestión de las aguas pluviales" y otros motivos como la adaptación de las instalaciones de riego al empleo de aguas regeneradas, la mejora de los juegos infantiles y otros equipamientos o la adaptación del proyecto "a las condiciones del arbolado existente, los servicios y las obras de fábrica existentes y suelos encontrados".

Esta ampliación también trajo consigo un encarecimiento de las obras, cuyo presupuesto se vio incrementado en más de un 18 %, superando los 6,8 millones de euros. No obstante, la extensión del plazo, que permitía prolongar la actuación hasta el pasado mes de marzo, también resultó insuficiente. Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes otra prórroga para la ejecución del proyecto de reurbanización del entorno de la playa de La Almadraba.

Casi tres meses más

De acuerdo con el expediente, se permite a la mercantil responsable, Mediterráneo de Obras y Asfaltos, ampliar en 86 días adicionales el plazo de ejecución, debiendo concluir los trabajos el próximo 29 de mayo. Desde el ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala han manifestado confiar en que este sea el último acuerdo de extensión, finalizando la actuación a tiempo para el verano. En este caso, la compañía ha alegado que "el ritmo de ejecución de las obras se ha visto condicionado por diversas circunstancias sobrevenidas que han incidido directamente en el normal desarrollo de los trabajos".

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En concreto, los responsables de la empresa señalan "la especial complejidad técnica de la ejecución de la estructura del aljibe de acumulación de escorrentías situado en la calle La Corbeta"; los efectos derivados de episodios de lluvias, que "han dificultado la finalización de las labores de captación y canalización en la calle Arpón"; y la demora del operador eléctrico "en la tramitación de las gestiones necesarias para la energización de las instalaciones ya ejecutadas".

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