El gesto que ha salvado una parte del patrimonio gráfico de Alicante tras el cierre de la Papelería Eutimio
"El rótulo era patrimonio gráfico de la ciudad. Y aunque este cartel es del año 75, el negocio se inauguró en el 1935", explica la artista y rotulista María Cano
Tras casi 90 años de actividad ininterrumpida y miles de historias escritas sobre papel gracias a los hermanos Fernández Pardo, la Papelería Eutimio bajó definitivamente la persiana en Alicante este mes de marzo. Una noticia que entristeció a muchísimos vecinos, que han observado cómo el paso del tiempo y las nuevas tendencias han ido cambiando la arquitectura de la ciudad.
Este mítico establecimiento ofrecía, para muchos, algo que iba más allá de la practicidad o la estética: era uno de los tantos lugares que representaban el espíritu del comercio local, recurrente y cotidiano de una ciudad de Alicante como casa, no solo como lugar de paso. Muestra de ello fue la procesión de vecinos que acudieron al establecimiento a despedirse de sus dueños tras el anuncio de su cierre.
Memoria gráfica
En mitad de este sabor amargo, un grupo de rotulistas profesionales, entre las que se encuentra la artista y rotulista María Cano, han logrado rescatar el pedacito más vistoso y callejero de la Papelería Eutimio: su rótulo.
Tal y como han contado en un reel subido a Instagram: "El rótulo era patrimonio gráfico de la ciudad. Y aunque este rótulo es del año 75, la papelería se inauguró en el 1935 y las letras originales antiguas en metal también hemos conseguido rescatarlas", señala Cano, orgullosa.
La rotulista explicaba cómo la familia Eutimio no solo ha colaborado cediendo el rótulo exterior del mítico local sino que ha puesto a su disposición "joyitas" que enseñarán más adelante.
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