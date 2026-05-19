Sanidad multa al Ayuntamiento de Alicante por no garantizar la calidad del agua en una partida rural

El Ayuntamiento de Alicante tendrá que pagar 3.100 euros a la Conselleria de Sanidad por la situación de la gestión del agua en la partida de Monnegre. Según la conselleria, el Consistorio ha cometido una infracción grave de la Ley General de Sanidad, al no disponer de diferentes mecanismos de garantías en la zona de abastecimiento Llofriu-Portell de la Moleta.

Según el expediente, el Centro de Salud Pública de Alicante realizó una inspección de las instalaciones en octubre de 2024, levantando acta de inspección tras constatar que no dispone de protocolo de autocontrol ni plan sanitario del agua. En la misma línea, se comprueba que no se garantiza que la calidad del consumo en la red de distribución hasta el punto de entrega cumpla con lo dispuesto en la normativa vigente.

El informe añade que "como consecuencia de ello y visto que no han realizado ningún tipo de actuación al respecto", de forma que se permita distribuir a través de la red un agua que cumpla con los requisitos establecidos en la norma, "se informa que se está incumpliendo el Real Decreto 3/2023", por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Por todo ello, considerando el hecho descrito "constitutivo de una infracción administrativa grave", la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Sanidad ha adoptado la decisión de sancionar al Ayuntamiento de Alicante, declarando al Consistorio como responsable, por lo que tendrá que hacer frente a 3.100 euros de multa.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ya ha autorizado este mismo martes disponer del gasto correspondiente, con cargo a la partida "Otros gastos diversos de Urbanismo", a favor de la Conselleria de Sanidad, en concepto de pago por la citada sanción administrativa.