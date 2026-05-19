Sanidad afirma que se están haciendo 2.300 mamografías diarias, el doble que en 2022

La Conselleria de Sanidad afirma que se están cursando más de 3.500 invitaciones diarias a mujeres a participar en el programa de prevención del cáncer de mama frente a las 1.800 del primer cuatrimestre de 2022, es decir, prácticamente el doble; y que en lo que va de año se ha citado a 239.000 mujeres frente a las 127.000 mil de entonces en toda la Comunidad. Son datos que ha facilitado este martes el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernardo Valdivieso, que cifra en 2.300 las pruebas diagnósticas al día, casi el doble que hace dos años, cuando, según sus datos, la media fue de 1.200 diarias.

"Este ritmo ha permitido realizar el cribado a 185.000 mujeres durante este primer cuatrimestre, cien mil más que en el mismo periodo de 2022", abunda Sanidad. Con todos estos datos, la Generalitat explica la "transformación estructural profunda" del programa de cribado con una inversión de más de 23 millones de euros.

Esta reforma integral “abarca los ámbitos organizativo, tecnológico, asistencial y de gobernanza con el objetivo inequívoco de recuperar la capacidad preventiva poblacional y alcanzar los estándares de excelencia exigidos por la Unión Europea”, ha afirmado Valdivieso durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas, en la que ha desgranado los resultados de esa transformación, con ayuda también de la IA.

La IA permite que el 78 % de las dobles lecturas obligatorias de las mamografías se realicen de forma mixta con un profesional

Niveles internacionales

Según los datos que maneja, el tiempo medio de acceso al tratamiento tras la detección de un caso se ha recortado drásticamente desde las 12,9 semanas, hasta las 8,14 semanas, "situándose entre los niveles óptimos internacionales".

Asimismo, señala que se ha recuperado el ritmo adecuado en la velocidad de las rondas de invitación, que son cada dos años. De hecho, las rondas activas en la actualidad tienen una duración media de 12,83 meses, y llevan invitadas a más del 59 % de las mujeres incluidas lo que garantiza que la población diana vuelva a ser citada estrictamente cada 24 meses, según marcan los estándares europeos.

En este sentido, ha dicho que en etapas anteriores, el retraso medio de las rondas se prolongó hasta los 35 meses y la demora para acceder al tratamiento "duplicaba los plazos clínicamente aceptables". Como consecuencia, más de la mitad de los cánceres de mama (el 56,6 %) se detectaban tarde y de forma reactiva, es decir, fuera del circuito preventivo, siempre según las palabras del secretario autonómico.

Una mujer se somete a una mamografía en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

"La proyección para el cierre del ejercicio 2026 sitúa a la Comunidad Valenciana plenamente alineada con los parámetros europeos de excelencia, alcanzando una cobertura de invitación de entre el 90 % y el 95 %, y una participación efectiva al cribado superior al 70-75 %", explican desde el Consell.

El nuevo circuito tendrá una capacidad anual superior a las 500.000 invitaciones y más de 450.000 mamografías, además de poder realizar las rondas de cribado en los 24 meses recomendados.

"Todo ello va a permitir duplicar progresivamente la capacidad diagnóstica actual anual, detectando entre 2.000 y 2.500 cánceres dentro del circuito preventivo".

El objetivo estratégico final de la Conselleria de Sanidad es lograr que más del 70 % de estos tumores se detecten en estadios iniciales y no por debajo del 45 % "como ocurría en la anterior legislatura". “En estas fases iniciales, los tumores son pequeños y mínimamente invasivos, lo que reduce la necesidad de tratamientos agresivos, quimioterapias o mastectomías, garantizando tasas de supervivencia cercanas al 99 % y una sustancial mejora en la calidad de vida de las pacientes”, ha precisado.

Valdivieso desvela que en etapas anteriores más de la mitad de los cánceres de mama (el 56,6 %) se detectaban tarde

Nuevos mamógrafos

Para lograr estos objetivos, Sanidad explica que durante esta legislatura ha ejecutado una batería de actuaciones urgentes para reconstruir la capacidad del programa de cribado de cáncer de mama.

El secretario autonómico ha detallado que se han sustituido cerca del 60 % de los mamógrafos, que estaban obsoletos, con la compra de 10 nuevos equipos de última generación y la renovación de la unidad de Burjassot, con una inversión cercana a los 3 millones de euros. A ello hay que sumar la implantación de un plan de mantenimiento preventivo dotado con 240.000 euros anuales, algo de lo que se carecía.

El secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Conselleria de Sanidad, Bernardo Valdivieso, este martes en las Cortes / INFORMACIÓN

También ha explicado que se ha reforzado el personal con la incorporación de 34 Técnicos Superiores en Imagen Médica para el diagnóstico. De esta manera se ha aumentado el número de agendas activas de 31 a 47 lo que está permitiendo mejorar la cobertura y reducir progresivamente las demoras. Y, ha añadido, se ha llevado a cabo la integración definitiva de las unidades de cribado en los servicios de radiología hospitalarios con el objetivo de mejorar la continuidad asistencial, la capacidad del programa de cribado y la posibilidad de retener el talento al hacer los puestos más atractivos para los profesionales.

"Además, con la integración de las imágenes radiológicas del programa de cribado en el Anillo de Imagen Médica de la Comunidad Valenciana, se ha logrado convertir un conjunto de centros aislados en una red diagnóstica inteligente, que permite compartir y redistribuir el trabajo diagnóstico por todo el territorio".

El objetivo es que más del 70 % de estos tumores se detecten en estadios iniciales y no por debajo del 45 % "como ocurría en la anterior legislatura"

Inteligencia artificial

Otra de las grandes novedades de la transformación en las que incide Valdivieso es el despliegue de la inteligencia artificial (IA) en pleno cumplimiento de la normativa europea. La IA actúa como una herramienta de soporte que procesa las imágenes en tiempo real y prioriza inmediatamente los casos sospechosos de riesgo, que representan el 10 % del total.

Así, ha matizado que este modelo “no sustituye la labor del médico, ya que todas las mamografías cuentan con supervisión humana, lo que se consigue es optimizar la labor de los profesionales concentrando su esfuerzo en los casos de riesgo”. De hecho, la concordancia entre el radiólogo y la IA en casos de bajo riesgo supera ya el 93 %, permitiendo que el 78 % de las dobles lecturas obligatorias se realicen de forma mixta entre un profesional y la IA.

Proyecto Criba T con automatización de citaciones en pruebas en Orihuela La Conselleria de Sanidad está implementando el nuevo sistema de información unificado "Proyecto Criba T" con una inversión de 3 millones de euros. Está enfocado en la robotización, la automatización de citaciones y seguimiento de los programas de prevención de mama, cérvix y colon. “En estos momentos se está realizando un programa piloto en el cribado de cáncer de mama en la unidad de Manises, yen unas semanas se validará en una segunda unidad, en la del departamento de salud de Orihuela. Si todo funciona según lo esperado se extenderá de forma progresiva a lo largo de este año”, ha explicado el secretario autonómico.

Poco personal

Para Valdivieso, el plan estratégico diseñado por la Conselleria de Sanidad “ha respondido a la necesidad de revertir la extrema tensión estructural que sufría el programa de cribado de cáncer de mama concebido como estaba hasta esta legislatura”.

El diseño del programa se inició hace más de tres décadas se dirigió inicialmente al grupo de edad de 45 a 65 años y, tras las ampliaciones posteriores, en 2006 (de 66 a 69 años) y en 2023 (hasta los 74 años) incorporaron un total de algo más de un millón de mujeres al sistema. “Sin embargo, estas decisiones no se acompañaron de los recursos humanos, tecnológicos ni presupuestarios proporcionales, abocando al servicio a una dinámica negativa que mermó significativamente su eficacia”, ha lamentado.

Las plataformas que se usaban presentaban una nula capacidad analítica, obligando a los profesionales a realizar gran parte de la gestión en papel Bernardo Valdivieso — Secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital

En este sentido, Valdivieso se ha referido al análisis de situación realizado por la Inspección de Servicios que “constató que el modelo previo se encontraba gravemente comprometido por diversos motivos”. Por un lado, ha dicho que presentaba un claro déficit de especialistas ya que el programa requería un diseño de 64 puestos de radiología para asumir el circuito de doble lectura, pero la estructura ordinaria real disponía únicamente de 20 puestos, de los cuales solo 17 estaban ocupados.

El 60 % de los mamógrafos en funcionamiento superaba los 11 años de antigüedad, "acumulando constantes averías y careciendo de contratos de mantenimiento preventivo. Se disponía de unos sistemas de recogida y tratamiento de la información completamente desfasados. Las plataformas que se usaban presentaban una preocupante falta de integración corporativa y nula capacidad analítica, obligando a los profesionales a realizar gran parte de la gestión en papel".

Esta falta de planificación, ha incidido, provocó desviaciones críticas en los indicadores de calidad entre 2017 y 2023. La cobertura de invitación cayó al 77,51 % (frente al estándar europeo del 90-95 %), "acumulándose decenas de miles de mujeres no invitadas dentro de las ventanas temporales recomendadas". Por ejemplo, en la ronda 2022-2023 hubo 167.000 mujeres sin una invitación válida y la cobertura efectiva se hundió hasta el 57,17 %, lo que significa que 350.000 mujeres elegibles no accedían al cribado en cada ronda.