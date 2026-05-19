Siguen las renovaciones en Especial: La Ceràmica cierra con Palacio i Serra un acuerdo hasta el Centenario

La hoguera La Ceràmica continúa apunta su proyecto de futuro en Especial y confirma la renovación de los artistas Palacio i Serra hasta el Centenario de la Fiesta. El acuerdo, ya cerrado, garantiza la continuidad del dúo artístico durante las Hogueras de 2026, 2027 y 2028, consolidando así una relación que este año alcanza ya su quinto ejercicio conjunto.

El presidente de la comisión, Toni Carrión, explicó que la decisión responde tanto a la confianza depositada en los artistas como a la dificultad creciente para encontrar equipos consolidados en la categoría Especial. “Ya en enero acordamos renovar por este año y ahora, por dos más, hasta el Centenario. Serían 2026, 2027 y 2028. Cada vez somos más comisiones compitiendo en Especial y los artistas escasean, así que queríamos renovarles y estar tranquilos ambas partes”, señaló Carrión.

Desde la comisión destacan que Palacio i Serra conocen perfectamente la identidad y la filosofía de La Ceràmica después de varios proyectos compartidos en los últimos años, una circunstancia que ha pesado en la decisión de asegurar su continuidad a largo plazo.

La renovación no solo afecta a la categoría adulta. En la hoguera infantil también habrá continuidad, ya que Adrián Alcaraz seguirá al frente del monumento infantil de la comisión. “Adrián Alcaraz es comisionado de casa y estará en la hoguera hasta que quiera”, añadió Carrión.

Mas renovaciones antes de las Hogueras de 2026

La Ceràmica se suma así a la tendencia cada vez más habitual entre las comisiones de Especial de cerrar con antelación sus equipos artísticos para asegurar estabilidad en los próximos ejercicios festero.

En las últimas semanas otras comisiones también han anunciado renovaciones de cara a 2027. Es el caso de Diputació-Renfe, que confirmó a principios de mayo la continuidad de David Sánchez Llongo y Sergio Alcañiz como responsables de su monumento adulto. La decisión llega en el marco del 70 aniversario de la comisión y después de que el equipo lograra el primer premio de Especial en 2023.

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También Baver-Els Antigons anunció hace un mes la renovación de Paco Torres y Fernando Foix para las Hogueras de 2027. La comisión de Babel mantiene así una estrategia de continuidad reforzada tras conquistar en 2025 el primer premio de Especial con el monumento “Vanity”, obra de Paco Torres y el primero en la historia de la comisión.