La Aemet lo confirma: vuelve el sol a Alicante y los termómetros rozarán los 31 grados

Alicante pasa página tras la inestabilidad de los últimos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes 19 de mayo una jornada mucho más tranquila en la provincia, con predominio del cielo poco nuboso, algunos intervalos de nubes altas y temperaturas en ascenso.

El cambio será evidente respecto a las jornadas anteriores. Después de los chubascos, tormentas y episodios de granizo registrados en la provincia, el tiempo da una tregua y deja un escenario más estable tanto en el litoral como en el interior. No se esperan lluvias en la previsión general de la Aemet para Alicante.

Las temperaturas subirán de forma generalizada, aunque el ascenso será más suave en las mínimas de la mitad sur. El ambiente será más cálido durante las horas centrales del día, con sensación más primaveral e incluso casi veraniega en algunos puntos del interior y del sur de la provincia.

El viento soplará flojo, con predominio de la componente oeste durante buena parte de la jornada. En la segunda mitad del día girará a sur y sureste flojo en el litoral, un cambio habitual junto al mar que puede suavizar algo la sensación térmica en la costa.

El tiempo en Alicante

Alicante capital recupera este martes una jornada mucho más estable y plenamente primaveral. El sol volverá a ganar protagonismo durante buena parte del día y desaparece el riesgo de lluvia, después de varios días marcados por la inestabilidad en la provincia.

Las temperaturas subirán hasta los 26 grados, con una mínima de 16, dejando un ambiente claramente más cálido en las horas centrales. El viento soplará flojo y girará a sureste por la tarde, algo habitual en la costa, mientras la humedad volverá a aumentar al final del día.

El tiempo en Elche

Elche rozará este martes los 30 grados en una jornada plenamente veraniega para la época. El sol dominará durante todo el día y desaparece por completo el riesgo de lluvia, dejando un ambiente mucho más estable y seco que el de jornadas anteriores.

Las temperaturas se moverán entre los 14 y los 30 grados, con calor ya notable en las horas centrales. El viento será flojo y la humedad bastante más baja durante el día, algo que hará que el ambiente resulte más seco y llevadero pese al ascenso térmico.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá este martes un día muy tranquilo y plenamente primaveral, con predominio del sol y sin riesgo de lluvia. El ambiente será estable desde primera hora y la jornada invita claramente a planes al aire libre junto al mar.

Las temperaturas se moverán entre los 17 y los 23 grados, bastante suaves durante todo el día y sin grandes contrastes térmicos. La humedad seguirá siendo elevada en la costa, aunque el viento flojo ayudará a que la sensación resulte agradable durante la tarde.

El tiempo en Elda

Elda vivirá este martes una jornada plenamente estable y con sabor casi veraniego. El sol dominará durante todo el día y desaparece cualquier riesgo de lluvia, dejando un ambiente muy diferente al de comienzos de semana.

Las temperaturas subirán hasta los 29 grados, con mínima de 13, así que el contraste entre la mañana y las horas centrales seguirá siendo notable. El ambiente será seco y cálido durante la tarde, con algo más de viento de sureste en el interior.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja disfrutará este martes de una jornada muy estable, con sol durante prácticamente todo el día y un ambiente agradable en la costa. La situación será mucho más tranquila y plenamente primaveral, sin rastro de lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 24 grados, con sensación suave desde primera hora y más calor al mediodía. El viento de sur puede dejar algunos momentos algo más ventosos junto al mar durante la tarde, aunque sin complicaciones.

El tiempo en Orihuela

Orihuela será uno de los puntos más calurosos de la provincia este martes, con temperaturas que alcanzarán los 31 grados en una jornada plenamente veraniega. El sol dominará durante todo el día y no se espera lluvia, con un ambiente muy estable desde primera hora.

El calor se dejará notar especialmente durante la tarde, con sensación seca y cielos prácticamente despejados. El viento será flojo y apenas aliviará una jornada que apunta a ser de las más cálidas de la semana en la Vega Baja.

El tiempo en Alcoy

Alcoy dejará atrás la inestabilidad y recuperará este martes una jornada mucho más tranquila y soleada. El cielo permanecerá poco nuboso durante todo el día y desaparece por completo el riesgo de lluvia en el interior de la provincia.

Las temperaturas subirán hasta los 27 grados, con una mínima de 13, en un ambiente más cálido y seco que el de días anteriores. El viento puede soplar con algo más de intensidad durante la tarde, especialmente en zonas expuestas, aunque sin complicaciones importantes.

El tiempo en Dénia

Dénia recupera este martes una jornada plenamente estable, con sol, pocas nubes y un ambiente mucho más agradable junto al mar. La lluvia desaparece por completo de la previsión y el tiempo acompañará durante todo el día en el litoral norte.

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Las temperaturas subirán hasta los 27 grados, con mínima de 15, dejando una sensación claramente más cálida en las horas centrales. El viento de sur seguirá presente en la costa, aunque sin excesiva intensidad, en una jornada ideal para playa, terrazas y planes al aire libre.