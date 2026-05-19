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Así está el tráfico hoy en Alicante: retenciones en la N-332 y numerosas obras

La circulación presenta complicaciones desde primera hora en puntos como Torrevieja y El Altet, mientras continúan cortes de carril y trabajos en la A-7, AP-7 y A-31

Una ambulancia se abre paso en la variante de la N-332 camino del Hospital Universitario de Torrevieja

Una ambulancia se abre paso en la variante de la N-332 camino del Hospital Universitario de Torrevieja / Tony Sevilla

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La provincia de Alicante vuelve a registrar hoy una mañana complicada en carretera. La Dirección General de Tráfico mantiene activas más de una treintena de incidencias este martes 19 de mayo, con especial atención a las retenciones en la N-332 y a las numerosas obras que afectan a varias vías principales.

Uno de los puntos más problemáticos se encuentra en la N-332 a la altura de Torrevieja, donde se registra circulación irregular entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos desde primera hora de la mañana.

También hay tráfico denso en la N-332 en El Altet, donde la congestión afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 95,58 y 93,98 en sentido Cartagena.

Obras y cortes de carril en varias vías principales

La jornada está marcada además por múltiples trabajos de mantenimiento que obligan a cerrar carriles en diferentes carreteras de la provincia.

En la A-77, entre San Vicente del Raspeig y la Cañada del Fenollar, permanece cerrado el carril derecho hasta este miércoles por obras entre los kilómetros 4,3 y 3,3.

La A-7 concentra varias incidencias en la zona de Alcoy. Hay trabajos activos con arcén cerrado entre los kilómetros 445,6 y 449 en sentido creciente, además de restricciones en uno de los túneles entre los kilómetros 452,2 y 450, donde permanece cerrado el carril derecho.

También en la A-7, a la altura de Los Collereros, continúan las obras con el arcén cerrado en el kilómetro 539,5.

Accidentes y obstáculos en distintos puntos

Además de las obras, la mañana deja varios avisos por obstáculos y accidentes.

Uno de ellos se ha producido en la N-340 a la altura de Pla de Sant Josep, donde se ha notificado un obstáculo fijo provocado por un accidente en el kilómetro 712,826.

Otro aviso afecta a la A-31 en El Bacarot, mientras que en Gata de Gorgos se ha registrado una incidencia en la CV-734.

AP-7: trabajos en Almoradí y Orihuela Costa

La AP-7 también presenta restricciones este martes. En Almoradí hay obras entre los kilómetros 741 y 743 con el carril izquierdo cerrado en sentido creciente.

Por su parte, en Orihuela Costa permanece cortado el carril derecho entre los kilómetros 761 y 760 en sentido decreciente.

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Precaución en carretera

La DGT recomienda extremar la precaución, especialmente en las zonas con cortes parciales y retenciones, y consultar el estado del tráfico antes de iniciar desplazamientos largos.

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