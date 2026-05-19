Ultimátum de Educación a los sindicatos: desconvocan la huelga indefinida o adiós a la subida de 200 euros mensuales

La tercera reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos desde el arranque de la huelga indefinida del profesorado está celebrándose desde las 14 horas con una dosis de tensión muy superior a las dos anteriores negociaciones, la última de ellas, la celebrada este lunes durante más de 10 horas, hasta el extremo de que los responsables autonómicos han dado un ultimátum. Han pedido a las cinco organizaciones sindicales que desconvoquen el paro docente o, por el contrario, han amenazado con paralizar el diálogo y retirar la oferta de subida salarial realizada esta madrugada de 200 euros euros mensuales en tres años, según fuentes presenciales en la cita.

El nuevo intento de la Administración autonómica para paralizar esta crisis, tras su última contraoferta, no ha comenzado como el Consell esperaba, la oposición frontal de los representantes de los trabajadores de la enseñanza pública a firmar esta misma tarde un acuerdo que ponga fin a esta movilización sin precedentes, en su séptimo día de huelga.

La consellera Carmen Ortí ha puesto en valor, una vez más, la propuesta de este lunes para mejorar las condiciones laborales y salariales del profesorado, calificándola de "ambiciosa" al colocar al profesorado entre los mejores pagados de España, ha vuelto a insistir, pero sin presentar ninguna novedad, como esperaban los docentes, más que la corrección de las erratas propias tras una discusión maratoniana.

Tanto ella, como el secretario autononómico de Educación, Daniel McEvoy, avisaban de que no habría más cambios y de que esta era la oferta definitiva después de haber obtenido ya el aval de la Conselleria de Hacienda, según han expuesto, para que el conjunto de medidas sean incluidas en los próximos presupuestos de la Generalitat, tal y como han informado los sindicatos presentes. El número 2 de la conselleria ha advertido, incluso, de que son "el primer gobierno que va a hacer algo por el profesorado valenciano".

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