Ultimátum de las hogueras al gobierno de Barcala en Alicante: luz verde inmediata a las subvenciones y a los decretos de plantà o plante en el Pregón

La Fiesta planta un ultimátum al Ayuntamiento de Alicante. Lo que durante días se había convertido en una inquietud creciente en conversaciones entre foguerers y barraquers tomó este martes forma de frente común en la Casa de la Festa. Allí, 143 entidades festeras, 92 hogueras y 51 barracas, participaron en una reunión inédita para exigir al Consistorio soluciones inmediatas ante dos cuestiones que consideran inaplazables: el pago de las subvenciones y la aprobación urgente de los decretos de plantà de racós, barracas y monumentos.

En la reunión las comisiones pusieron sobre la mesa que ambos asuntos queden resueltos de forma inmediata y advierten de que, si no hay avances esta misma semana, comenzarán a estudiar medidas de presión coincidiendo con algunos de los actos más visibles del calendario festero. Aunque todavía no existe una acción concreta consensuada, el malestar es evidente y podría trasladarse al Pregón del próximo 5 de junio, uno de los eventos más simbólicos del inicio de las Hogueras y que organiza el Ayuntamiento de Alicante.

Las Hogueras elevan la presión al Ayuntamiento y exigen el pago de las subvenciones / Rafa Arjones

Reivindicaciones urgentes

El portavoz de los festeros y presidente de la hoguera Polígon de Sant Blai, Néstor Álvarez, fue el encargado de trasladar el sentir general tras el encuentro. Álvarez explicó que, este miércoles se remitirá al Ayuntamiento un documento conjunto con las principales reivindicaciones acordadas durante la reunión y que posteriormente será analizado por la Concejalía de Fiestas.

Álvarez confirmó que las exigencias prioritarias son claras y se resumen en dos puntos: "Queremos los decretos de plantà de racós, barracas y monumentos ya y queremos cobrar la subvención ya", apuntó Álvarez. Sobre los próximos pasos, evitó fijar por ahora una fecha límite, aunque dejó claro que las entidades esperan avances rápidos durante esta misma semana. "Vamos a ver cómo va esta semana y esperemos que vaya rápido" apuntó el portavoz.

La respuesta del Ayuntamiento no se hizo esperar. Apenas concluida la reunión, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, contactó telefónicamente con el portavoz de los festeros y acordó convocar una reunión este viernes 22 de mayo para estudiar las propuestas que las comisiones remitan oficialmente durante la jornada de este miércoles. El objetivo de ese encuentro será intentar alcanzar un acuerdo que evite una escalada de la tensión en plena cuenta atrás hacia las Hogueras.

El Pregón, en el punto de mira

Aunque los representantes de las comisiones insisten en que todavía no hay medidas de presión definidas, durante la reunión sí comenzaron a escucharse distintas propuestas planteadas por varios asistentes. Algunas de ellas pasan por diferenciar claramente entre los actos organizados por la Federació de Fogueres y aquellos promovidos directamente por el Ayuntamiento.

Entre las iniciativas planteadas se llegó a proponer la ausencia masiva de foguerers y barraquers en la lectura del Pregón en la plaza del Ayuntamiento, prevista para el próximo viernes 5 de junio y que este año estará a cargo del músico alicantino Funzo. La idea que más consenso despertó entre algunos sectores sería acudir a los actos de "Inici de la Festa" y al desfile previo del Pregón, organizado por la Federació, pero no permanecer posteriormente en la plaza consistorial durante el acto institucional de lectura del pregón.

También se pusieron sobre la mesa otras acciones simbólicas, como asistir a determinados eventos con camisetas reivindicativas, no participar en actos promovidos directamente por el Ayuntamiento o incluso retirar los ninots ya entregados para la Exposición del Ninot. Otra de las propuestas mencionadas fue transformar la tradicional jornada de paellas, que este año se celebra el domingo 31 de mayo, en una concentración alternativa en el Postiguet.

Sin embargo, desde la propia reunión se insistió en rebajar el tono de algunas iniciativas más drásticas. El propio Álvarez subrayó que las propuestas relacionadas con boicots tienen escaso respaldo entre las comisiones. "No están definidas las medidas de presión porque no ha dado tiempo", explicó Álvarez, dejando claro que las entidades quieren agotar primero la vía del diálogo con el Consistorio.

Apoyo de la Federació

El final del encuentro contó con la presencia del presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, quien se encontraba durante toda la tarde en su despacho y que, al concluir la reunión, mostró su respaldo a las reivindicaciones de las comisiones.

Olivares defendió la necesidad de que el Consistorio escuche el malestar de las entidades festeras y evitó alimentar la confrontación, aunque sí dejó claro que las reclamaciones tienen "sentido común" y responden a necesidades para garantizar el normal desarrollo de las Hogueras.