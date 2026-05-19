Los vecinos del PAU 1 de Alicante abandonan la Junta de Distrito 3 por “falta de participación ciudadana”

Amenaza cumplida. La Asociación de Vecinos del PAU 1-Juan Pablo II ha comunicado formalmente, a través de una instancia registrada en el Ayuntamiento, que abandonan la Junta de Distrito 3, de la que forman parte junto a otra veintena de entidades vecinales de la mitad sur del término municipal de Alicante.

En la misma instancia adjuntan un comunicado con el que justifican su decisión, que no es repentina ni inesperada. Ya en septiembre, esta y también las asociaciones del PAU2-San Blas y del Parque del Mar registraron un escrito en el Ayuntamiento acusando a la presidenta del órgano, la concejala de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Cristina García (PP), de “impedir que los representantes vecinales puedan intervenir libremente en las reuniones”.

Nuestra decisión no responde a una renuncia al compromiso vecinal ni al interés por mejorar nuestros barrios, sino al profundo desacuerdo existente con el funcionamiento actual Rosario Buyolo — Presidenta de la Asocación de Vecinos PAU1-Juan Pablo II

Estos argumentos y otros argumentos son los que se reflejan en el comunicado, donde critican que “no existe una representación real y efectiva de una parte importante del tejido asociativo y vecinal de la zona, ni tampoco espacios de escucha, diálogo y participación en igualdad de condiciones”.

La Junta de Distrito, concebida para que el Ayuntamiento trabaje con más cercanía en los barrios a través de sus representantes, no cumpliría con esta función. “Solo quieren palmeros y que no les molesten”, dice Rosario Buyolo, presidenta de la entidad vecinal, que señala a Cristina García por “no dar voz a los vecinos” y de “no convocar asambleas, precisamente, para no dar la palabra”. De hecho, según dice, en el último año “se ha convocado una sola asamblea”. La próxima tendrá lugar este miércoles, cuando la asociación vecinal ha pedido que su comunicado de renuncia a seguir formando parte de la Junta de Distrito conste en el orden del día.

Más críticas

“Hemos convivido con muchos otros integrantes en la junta”, dice Buyolo en referencia a mandatos anteriores, con concejales diferentes, “y nunca se ha vivido esta situación, esta arrogancia, este autoritarismo”, argumenta en referencia a García. “Se han cargado la participación y la cercanía, solo quieren palmeros y que no les molesten, nos hacen callar y restringen nuestras intervenciones".

En este sentido, asegura que sus exigencias para arreglar los desperfectos del Puente Rojo “fueron ignoradas totalmente”, cree que las juntas se han convertido “en un teatro” y lamenta también la “falta de transparencia”, en referencia a los representantes de la parte social del órgano, que según la dirigente vecinal “tienen total complicidad con el equipo de gobierno y ninguna con las asociaciones”.

Hacen falta espacios de escucha, diálogo y participación en igualdad de condiciones Rosario Buyolo — Presidenta de la Asociación de Vecinos PAU1-Juan Pablo II

Desde la Asociación Vecinal PAU 1-Juan Pablo II, además, puntualizan que la decisión “no responde a una renuncia al compromiso vecinal ni al interés por mejorar nuestros barrios, sino al profundo desacuerdo existente con el funcionamiento actual” de la junta y con una presunta “falta de utilidad práctica y eficacia”.

También echan en falta “espacios de escucha, diálogo y participación en igualdad de condiciones”, piden que la representación social y vecinal “actúe con independencia, transparencia y vocación de servicio al interés general”, y piden modificar el reglamento actual de las juntas para garantizar la participación.

La entidad vecinal referida no está sola en este parecer. De hecho, desde la Asociación de Vecinos Parque del Mar, su presidente, Lorenzo Pérez, expresa su “apoyo al 100 %” al comunicado de la otra entidad, y reconoce que “puede que mañana", en referencia al miércoles 20 de mayo, "sea la última vez que asista” a una asamblea de la Junta de Distrito número 3. Por último, desde el equipo de comunicación de la concejala Cristina García no han respondido a las preguntas de INFORMACIÓN para que expresen su parecer sobre estas críticas.