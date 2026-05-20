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El alicantino que perdió la pierna tras el ataque de un tiburón en las Maldivas comparte la mejor de las noticias: "¡Las caras lo dicen todo!"

“Quién nos iba a decir que la vida nos pondría a prueba tan pronto”, escribía el joven hacía unas semanas

Imagen compartida por Borja en sus redes sociales.

Imagen compartida por Borja en sus redes sociales. / Instagram

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Borja García, el ginecólogo alicantino que perdió una pierna tras ser atacado por un tiburón en Maldivas durante su luna de miel, ya se encuentra en España y ha comenzado su proceso de rehabilitación con la mejor de las sonrisas. Recientemente ha compartido a través de sus redes sociales su primer día de esta rutina, que afronta con ilusión. “Quién nos iba a decir que la vida nos pondría a prueba tan pronto”, escribía el joven hacía unas semanas sobre el suceso que ha mantenido en vilo a su familia, amigos y seguidores.

"Primer día de rehabilitación"

A través de su cuenta de Instagram, el joven ha publicado las primeras imágenes de su primer día de rehabilitación acompañadas del mensaje: "Primer día de rehabi. Las caras lo dicen todo", en referencia a la amplia sonrisa que luce en las fotografías. Una actitud que refleja la fortaleza y el espíritu positivo con el que el médico está afrontando esta nueva etapa.

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El suceso tuvo lugar el pasado 11 de abril, cuando Borja y su esposa, también sanitaria originaria de Castellón, disfrutaban de su viaje de novios en el archipiélago asiático. Durante una excursión acuática, el joven fue atacado por el escualo, lo que derivó en la amputación de una de sus piernas y avivó la polémica sobre este tipo de actividades y algunas de las empresas que las promueven.

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