Testigos del caso Les Naus dicen que el arquitecto imputado se ofreció a supervisar el contrato y ocultó que formaba parte de la cooperativa

Uno de los técnicos que advirtió del escándalo de Les Naus al gobierno de Luis Barcala asegura que Francisco Nieto, el arquitecto municipal imputado en el caso, ocultó que formaba parte de la cooperativa. Mientras, otro de los testigos, del área de Urbanismo, sostiene que Nieto se ofreció a supervisar el contrato y que acudía a reuniones con documentación que incluía motivaciones de la empresa.

Pablo Torregrosa, funcionario del área de Patrimonio, ha sido citado este miércoles como testigo en el procedimiento judicial que investiga las polémicas adjudicaciones de vivienda protegida en La Condomina. En su declaración, el técnico ha señalado que el arquitecto municipal Francisco Nieto, uno de los investigados por la magistrada Amparo Rubio, nunca avisó de que se había inscrito en la cooperativa encargada de desarrollar la promoción, pese a que participaba en distintos trámites técnicas.

En cuanto a las cuestiones técnicas del contrato, el funcionario ha destacado que se solicitó constantemente el nombramiento de un responsable, sin recibir una respuesta clara por parte de la concejalía. Para este puesto, llegó a proponerse al propio Francisco Nieto, según la jefa de Patrimonio "dada su predisposición e intervención", pero el nombramiento no llegó a producirse, sin que Torregrosa sepa los motivos para ello.

Rocío tampoco avisó

No es el único que ha apuntado hacia la figura del arquitecto municipal. Otro de los testigos, Antonio Faura, del área de Urbanismo, ha manifestado que, en las reuniones que mantuvo tanto con Nieto como con la ex concejala de Urbanismo Rocío Gómez, ninguno de los dos le mencionó su participación en la cooperativa.

En la misma línea, Faura ha defendido que Nieto le comentó que se había ofrecido al área de Patrimonio para supervisar la obra, proponiéndole a él como ayudante. Además, ha añadido que el arquitecto municipal acudía a las reuniones con un documento en el que se incluían modificaciones del contrato con los motivos de la constructora.

Un precio muy alto

Al margen del papel de Nieto en la tramitación, Torregrosa también ha apuntado que Francisco Ordiñada, el responsable de la gestora de la cooperativa, llegó a manifestar que había pagado demasiado por el suelo en el que se construía Les Naus, exigiendo una compensación económica o la adjudicación de otra parcela.

Por otra parte, el funcionario de Patrimonio ha señalado también que, tras remitir los informes sobre posibles conflictos de intereses al vicesecretario del Ayuntamiento, a quien Luis Barcala designó como instructor de la investigación interna, no volvieron a tener noticias ni conocimiento de la tramitación.

Citaciones

Este miércoles tiene lugar la segunda ronda de citaciones en el procedimiento judicial del caso Les Naus, que investiga la presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas en Alicante, a la que están llamados a declarar los primeros imputados: el funcionario de la Generalitat que visó los expedientes, Roberto Palencia, incluido el de su propia esposa; la ex directora general y todavía jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino en la urbanización; el administrador de la empresa gestora de la cooperativa, Francisco Ordiñana, dueño de uno de los áticos; y la que fuera concejala de Urbanismo del gobierno de Luis Barcala, Rocío Gómez, también vecina de la urbanización, junto con su suegro, José Blasco.

También comparecen este miércoles, en calidad de testigos, los técnicos municipales que no acudieron a la anterior ronda de convocatorias, tras asegurar que no habían recibido la citación formal. En este sentido, la primera en llegar ha sido la jefa de Patrimonio del Consistorio alicantino, Paloma Romero, quien alertó al alcalde Luis Barcala de posibles conflictos de interés en la adjudicación de inmuebles protegidos. Lo ha hecho acompañada de los técnicos municipales Pablo Torregrosa, de su misma área, y Antonio Faura, de Urbanismo, todos como testigos.

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